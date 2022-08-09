美福旅展最低850元吃彩匯自助餐　51折嗑米其林一星米香

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▲米香台菜餐廳「經典台味米其林三饗」。（圖／台北美福大飯店提供）

▲潮粵坊「明爐香烤片皮鴨三吃」。（圖／台北美福大飯店提供）

▲GMT義大利餐廳「義式海陸雙人套餐」。（圖／台北美福大飯店提供）

「與父同饗」餐飲活動長達

「家宴中餐廳」的父親節感恩宴，每桌

元（

人份），共

道的特色菜、澎派上桌，再加碼贈送果汁乙壺、

張百元餐飲抵用券；另外「百宴自助餐廳」也推出與父同行優惠，平假日午、晚餐時段與爸爸同桌，直接享

折優惠（須收原價10%服 務費），

人以上用餐再贈父親節造型蛋糕乙份，慶祝父親節的晚鳥朋友可以好好把握。