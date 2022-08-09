美福旅展最低850元吃彩匯自助餐　51折嗑米其林一星米香

我是廣告 請繼續往下閱讀
其中，向台灣飲食文化表達敬意的「米香 MIPON」，將美味的道地小吃搬上雅緻餐桌，曾於2020年獲選經濟部商業司推薦的經典台菜餐廳；自2018年起連續三年獲得米其林餐盤推薦，2021年更躍升米其林一星推薦餐廳。特別精選推出「三人合菜」及「經典台味米其林三饗」，以酒家菜做為主打的魷魚螺肉蒜，搭配主廚推薦的紅刺蔥牛小排及烏魚子炒飯，絕對不容錯過。
潮粵坊則有國人最愛的「明爐香烤櫻桃鴨三吃」、與任選港式紅咖哩風味或川麻風味的「肉肉龍蝦餐」再搭配綜合港點；GMT 義大利餐廳則有香煎珍珠活龍蝦拼美國肋眼牛排的「義式海陸雙人套餐」或「週末都會舒活雙人早午餐」可選；晴山日本料理則推薦涮上頂級日本A5和牛及美國Prime牛小排的「日式火鍋雙人套餐」或「主廚特選雙人套餐」。
人氣實惠的「彩匯自助餐廳」每日四個用餐時段皆推出超值餐券，最划算的「平日下午茶餐雙人券」，每張優惠價1,760元（原價2,420元），有早餐或下午茶餐兩餐期可選；購買一套五張單人券可享最低7折優惠，換算下來每人只要850元。
「彩匯自助餐廳」午、晚餐期菜色全面升級，將位上主餐回歸自助餐檯區，連米其林一星的米香台菜、脆皮櫻桃鴨、板煎和牛及生蠔等美味通通吃得到。日式料理也推出炸蝦天婦羅、干貝握壽司等升級版美食；晚餐期間更加碼提供多款現做炙燒料理及手捲等餐點。小農蔬菜麵食新增和牛肉丸及和牛肉燥拌麵。午、晚餐期還新增沁涼生啤酒暢飲。平日午餐單人券一套四張優惠價每人僅1,380元（原價1,760元），平日晚餐單人券一套四張每人也僅1,650元（原價2,090元）。另有「行政客房住宿券」，入住15坪大的寬敞行政客房，翌日至彩匯自助餐廳享用豐盛的早餐，提供32折優惠價只要5,200元。
另外，台北凱達「與父同饗」餐飲活動長達至8/31，「家宴中餐廳」的父親節感恩宴，每桌9,800元（8人份），共8道的特色菜、澎派上桌，再加碼贈送果汁乙壺、8張百元餐飲抵用券；另外「百宴自助餐廳」也推出與父同行優惠，平假日午、晚餐時段與爸爸同桌，直接享8折優惠（須收原價10%服