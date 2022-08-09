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第一次愛愛後「男友突性情大變」！妹子崩潰分手：很後悔

▲女網友表示，自從和男友愛愛以後，男友突然性情大變，每天都狂找她聊有關性的話題，讓她實在受不了。（示意圖，非當事人／取自pixabay）
▲女網友表示，自從和男友愛愛以後，男友突然性情大變，每天都狂找她聊有關性的話題，讓她實在受不了。（示意圖，非當事人／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-08-09 10:39:59

情侶在一起難免會有肌膚之親，不過若要找到「性趣相投」的另一半可就不是這麼簡單了。對此，就有一名女網友發文，表示自從和男友發生關係以後，對方突然性情大變，話題全都有關性，甚至不管她是否在忙，狂傳訊息轟炸或是狂打電話找她，若不跟他聊鹹濕話題，還會被懷疑劈腿，也讓她崩潰提分手，貼文一出，掀起熱議。

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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「跟男友發生關係之後像變了一個人」為題發文，表示跟這任男友在一起很久才發生關係，一開始都很正常，但發生關係以後，男友每天都想要，照三餐問滿不滿意他的表現，「已經沒有像以前一樣會分享彼此的生活或是計劃其他的事，全都變成跟性有關的話題，我想開啟其他的話題都還是會繞回來」。

原PO每天回答這些問題心很累，沒回的時候男友就會問「是不是不愛他了」，還會狂打電話，但因為男友尺寸、技巧都讓原PO覺得不太及格，又不好意思打槍他，怕傷害到他，因此很苦惱，「我一直以來都是一個很喜歡愛愛的人，但這任男友讓我完全沒有慾望之外還要被訊息轟炸，電話訊息變成永遠都是在問這些事情，沒有即時回覆他就會疑神疑鬼」。

就連原PO不想要的時候，男友還會情緒勒索，「說我嫌棄他，我變了什麼的」，讓她不知該如何是好，「要說很鹹濕的話題哄他很久他才滿意，開始後悔跟男友發生關係，不然以前都還好好的，有沒有女孩遇過類似的問題，該怎麼解決」？

▲女網友表示，自從和男友愛愛以後，男友突然性情大變，每天都狂找她聊有關性的話題，讓她實在受不了。（示意圖，非當事人／取自shutterstock）
▲女網友表示，自從和男友愛愛以後，男友突然性情大變，每天都狂找她聊有關性的話題，讓她實在受不了。（示意圖，非當事人／取自shutterstock）
貼文一出，網友全傻眼，「分手啊，這種滿腦子只有打X、自以為良好又疑神疑鬼的男人你覺得繼續在一起會幸福跟有未來嗎？根本就是騷擾了啊，不分等中元？」「直接跟他說你不想一直說色色的話題，另一半也曾經有類似的情況，我爆氣他才恢復正常交往會有的相處模式」、「把你當炮友？好可怕」、「好傻眼，快逃吧，除了做愛他沒別的事了嗎==」、「這樣疑神疑鬼+奪命連環摳有點恐怖」。

事後，原PO也更新貼文，表示自己和男友反應因為工作忙，不希望一直被問這些問題，也沒辦法一直顧到他的心情，加上她自己也會反感，希望可以像以前一樣多分享其他生活瑣事，但男友本來答應之後不會這樣了，也有道歉，豈料沒多久又懷疑原PO是否有新對象，還歇斯底里爭執一番，讓原PO忍無可忍，「所以就提分手了，分完之後他又開始說他覺得很可惜，再見了小芭蕉」。（編輯：郭佩蓉）

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