經典回憶殺！麥當勞「最熱門絕版品」是它 員工出面認了
連鎖速食店麥當勞，在台販售已經數十年，商品不斷推陳出新，就有網友貼文提到，麥當勞曾風靡全台的「Hello Kitty之亂」，引發六千多名網友陷入回憶，甚至有不少當時的店員出面認證，當年該商品有多熱門。
根據網友於《爆廢公社公開版》提到，當年麥當勞推出購買餐點可加購Hello Kitty玩偶，瞬間引發搶購熱潮，不少人一大早就到門市排隊，讓原PO笑喊「當年的哈囉kitty之亂，聽說全台灣有超過1200萬人參與」。
貼文引發眾人回憶，紛紛表示「那時我在麥當勞工作，真的很瘋狂，每人下手像不用錢一樣，愛到不行」、「想當年我在麥當勞工作，只要開賣就是嚴陣以待呀」、「當年眼神死的員工之一 」、「那時候被我媽5、6點抓去排隊，默默等到10:30真的是很佩服當時的自己」、「半夜排隊為了kitty！雨傘、磚塊、椅子，種種代排物品都出來了」。
據了解，Hello Kitty玩偶加購活動，為麥當勞在1999至2001年推出，一共有三個不同系列，只要購買餐點加價69元即可獲得，活動引來大批民眾瘋搶，甚至開店10分鐘內就可完售，在當時被稱為「凱蒂貓之亂」，網路也有不少人高價轉售，在台灣掀起一股熱潮。（編輯：鍾怡婷）