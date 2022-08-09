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安全帽怎用全搞錯？「正確方法」機車族驚　交通大隊認證

▲台灣有機車王國之稱，就有網友最近意外發現安全帽「正確用法」，而引來機車族驚呼「原來有這規定？」（示意圖／取自pixabay）
▲台灣有機車王國之稱，就有網友最近意外發現安全帽「正確用法」，而引來機車族驚呼「原來有這規定？」（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-08-09 11:35:302022-08-09 11:37:34

台灣擁有「機車王國」的稱號，對於機車騎士來說，安全帽是重要且不可或缺的安全配備。不過，就有網友最近意外發現安全帽「正確用法」，而引來機車族驚呼「原來有這規定？」

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原PO於PTT八卦板以「原來安全帽兩三年就要換掉買新的？」為題發文，指出安全帽若遇到事故而撞擊，不管外觀有無破損都需要更換，其安全觀念是許多人都了解的。但他查詢資料發現，「就算都沒有撞大概兩、三年，三、五年，也要換新的」，主要原因是防撞緩衝材料有年限，放久了恐會壞掉，讓他好奇詢問「鄉民們都有在按時汰換嗎？有沒有八卦」。

▲台灣有機車王國之稱，每到上下班尖峰時段，總能看見街道塞滿車潮，路邊停車格更是時常被擠。（示意圖／取自pixabay）
▲網友好奇詢問「原來安全帽兩三年就要換掉買新的？」而引起討論。（示意圖／取自pixabay）
問題曝光後，就引來許多機車族留言，「幾百塊的東西用5年也夠本了，你一餐都不止這些花費了，何況戴這些年藏汙納垢又生霉的」、「兩三年我是覺得太快了，但五年換一頂差不多」、「你的頭不值幾百幾千塊嗎」、「會拆內墊洗，但買來沒換過」、「夠本了，保護你的頭不值得嗎」、「原來有這規定？」

其中就有行家表示，「上面有寫效期五年啊，你買的時候就要看，不要買到擺太久的」、「五年換新，舊的留著當備用」、「說明有寫，所以買的時候要看效期」、「有期限啊看標籤啊」。

事實上，根據「基隆市警察局交通隊」宣導專區指出，建議安全帽開始使用2-3年後就要更換，依每個牌子皆可能有不同，可以向商家詢問；至於安全帽過期要更換的原因，主要是因帽體內部材質都是塑料PP、ABS與複合材質，經過長時間太陽照射，這些材質會脆化，導致防護能力下降，若遇到事故時，無法有效保護騎士頭部。

另外，安全帽若遇到重摔或出過車禍也不要使用，即使是小擦傷，外觀還保持完整，但帽體恐已產生小裂痕，保護強度可能也會下降，這是肉眼難以察覺的，為了安全還是建議汰換。此外，也建議不要選安全帽製造日期4-6年後的安全帽，且必須查看是否有合格標章，包括CNS、DOT、SNELL、ECE、R05 以及JIS等。（編輯：陳雅雲）

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