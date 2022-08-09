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侵入鐵道拍火車挨罰1萬元！男子不服氣提訟　法院判敗訴

▲高姓男子於109年間侵入台南市永康、新市間的台鐵軌道拍照蒸汽火車頭，被依鐵路法開罰新台幣1萬元。高男不服提行政訴訟。台北地方法院判決高男敗訴。（示意圖／取自交通部臺灣鐵路管理局TRA臉書）
▲高姓男子於109年間侵入台南市永康、新市間的台鐵軌道拍照蒸汽火車頭，被依鐵路法開罰新台幣1萬元。高男不服提行政訴訟。台北地方法院判決高男敗訴。（示意圖／取自交通部臺灣鐵路管理局TRA臉書）

中央社

2022-08-09 11:39:30

（中央社記者林長順台北9日電）高姓男子於109年間侵入台南市永康、新市間的台鐵軌道拍照蒸汽火車頭，被依鐵路法開罰新台幣1萬元。高男不服提行政訴訟。台北地方法院判決高男敗訴。全案可上訴。

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判決指出，高男於民國109年10月17日10時50分許，在台鐵新市、永康站區間，為了拍攝蒸汽火車頭進入軌道區行走鐵路路線範圍，被鐵路警察局認定違反鐵路法第57條第2項規定，處以最低罰鍰罰1萬元。高男不服，提起訴願，遭行政院訴願審議委員會駁回，提起行政訴訟。

高男主張，他在電桿以外的範圍以長鏡頭拍攝，PO到個人臉書，不小心設定到公開，遭人截圖檢舉，現場沒有人、事、物證及監視器、側錄器的情形下，鐵路警察局以臉書截圖推測他由烏水橋平交道或攀越圍籬進入，並無實體證據。

交通部表示，根據鐵路警察局移送卷證所附民眾檢舉照片等證據，高男確實有於鐵路路線範圍內的電桿處拍攝，屬於侵入軌道區域的行為，對高男依法裁處並無不法。

北院指出，高男於警詢時承認侵入軌道區域內，因當天有蒸汽火車頭的活動，想留下一個鐵道紀錄，並非故意要侵入，但行人本不得侵入軌道區通行，為一般具正常智識經驗者均得知悉，交通部開罰有據，判決高男敗訴。全案可上訴。（編輯：張銘坤）1110809

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