必勝客「隱藏版2口味」回歸！每1.1分鐘賣1份 網友爽翻
必勝客今年3月時推出2款期間地區限定的「隱藏版菜單」，被粉絲大讚「好好吃」、「這個太好吃了，希望可以變常態」深受好評。聽到鐵粉敲碗不斷，如今必勝客把「煙燻手撕豬比薩」、「鐵板雙牛比薩」回歸加入常態口味菜單，滿足愛吃肉肉的廣大肉食者。網友看了忍不住笑問：「是正常口味耶？」
3月初發一週即旋風完售的「煙燻培根手撕豬比薩」，以美國南方經典料理「香烤手撕豬」，在餅皮滿滿鋪上口感紮實的楓糖厚切培根及火腿，再淋上道地美式煙燻醬，並加入鳳梨、花椰菜等蔬果，打造層次豐富的美妙口感；「鐵板雙牛比薩」放滿特調黑胡椒牛柳，每一片都嚐得到鮮嫩多汁的牛肉丸，搭配香氣四溢的蘑菇餡料與滿滿的鮮甜菠菜，當時可是創下每1.1分鐘就賣出1份的超狂銷售紀錄！
必勝客即日起，將「煙燻手撕豬比薩」、「鐵板雙牛比薩」回歸加入常態口味菜單，提供大、小比薩與個人比薩選擇，也可適用外帶買大送大、外送買大送小優惠。
而另一家速食業者頂呱呱則正在悄悄開賣「勇弟呱呱餐」加價購59元的「比臉大」呱呱雞排試水溫，限定新店北新店、台北林森店、新北中和店、基隆愛二店、台北西門共5門市販售；8/10～8/14全門市更加碼「呱呱包買2送1」優惠。能不能讓呱呱雞排一試成主顧，成為頂呱呱下一個人氣美味，就看各位鐵粉朝聖品嚐來把關。