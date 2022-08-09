柬埔寨詐騙「地獄實錄」！她7天遭性侵9次 不服從下場曝
近日台灣人被高薪工作誘惑到柬埔寨詐騙的事蹟頻傳，且不止柬埔寨，包括寮國、泰國、緬甸、杜拜等國家案例都開始爆出，引起各界關注。然而，就有一名台灣女孩從菲律賓被騙到柬埔寨去，結果抵死不從指揮，慘遭「人間煉獄般」的對待，其救援過程可以說是相當艱辛。
民間非營利組織「全球反詐騙協助組織」（Global anti scam org, GASO）成員SAMMY近日在節目《驚爆新聞線》透露柬埔寨詐騙集團的殘忍手段，提到有一名台灣女孩原先在菲律賓，結果因為「高薪工作詐騙」被拐到菲律賓去，期間她在7天就被轉賣4次，且身體遭到侵犯9次，根本是人間煉獄。
詐騙集團要求女孩乖乖聽話，因長得漂亮要求她以「做公益投資加密貨幣」為名目去騙別人，如果不從就去做性交易，但該名女孩都不從，於是詐騙集團就給她洗冷水澡、不給東西吃、不斷電擊、朝頭部猛踢，歐打到全身是血才肯停手，也拿走她的憂鬱症藥物。
SAMMY說，救援的過程不容易，礙於不斷被轉賣，加上有持槍保全看守，讓救援組織不得其門而入，所幸這位女孩最後成功獲救，但詳細救援過程屬於機密不能公開。全球反詐騙協助組織日前也轉發節目片段，表示「以各位觀眾現階段只要記住一個原則就夠，那就是不管什麼工作機會，只要在緬甸、泰國、柬埔寨、寮國、杜拜，不要去就對了！救出來的人遠比受困的人少，預防勝於治療！」（編輯：張嘉哲）