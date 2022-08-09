台大審定會3度邀請出席說明　林智堅、陳明通皆未到場

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丁詩同說明，教務處於7月6至8日間接獲多封具名檢舉函，具體提出林智堅和余正煌的碩士論文有高度的重疊性，涉及抄襲，教務處便依照「國立台灣大學博、碩士學位論文違反學術倫理案件處理要點」確認受理，依規定交由2位學生原屬學院–社會科學院成立審定委員會審定此案。
社科院也依據處理要點規定，由該院院長蘇宏達擔任召集人，聘任校內外相關領域公正學者專家多人組成審定委員會，依照學術倫理調查處理程序辦理審定作業。
丁詩同表示，根據審定會審定書報告內容，論文中出現許多嚴重重疊抄襲內容，如摘要、第一章、第三章、第四章、結論都有大幅度抄襲，不符合基本學倫要求，確定余正煌、林智堅2篇論文有大量重疊的事實，教務處同意審定委員會建議的決定；審定會參酌兩位書面及現場說明，充分分析討論後決議，余正煌並無抄襲，而是林智堅抄襲余正煌，審定會認為情節嚴重，建議撤銷學位，教務處也同意審定書報告，並依照台大學術倫理處理要點第11點，核定撤銷林智堅碩論。
審定委員會召集人蘇宏達說明調查經過，所有委員均簽署保密及迴避聲明書，審定過程全程保密，所有委員不對外受訪；審定資料皆根據檢舉人與被檢舉人所提供材料，詢答全程有錄音做保存，其他資訊不在審定參考中；論文統計圖表比對、文獻比對、選舉研究架構均請相關專業教師進行比對並提出專案報告，由多人提出多份參考報告；審定會用電腦軟體比對論文，作為參考，在取得專案報告和電腦比對報告後，審定委員再進行逐章、逐節、逐小節，到逐段的比對做討論。
蘇宏達說，審定會期間邀請林智堅3次、指導教授陳明通3次、余正煌2次到校進行說明，但最終只有余正煌到校說明過1次；經過密集開會，最後委員針對所有抄襲認定，逐項採無記名投票，嚴謹完成審定。
蘇宏達說，最後審定會做成4項決議，確認林智堅與余正煌論文中存在違反學術倫理之抄襲；確認林智堅論文抄襲余正煌，違反學術倫理且情節重大；不同意余正煌抄襲林智堅論文；針對林智堅論文抄襲確定，審定會決議，撤銷其碩士學位。
針對媒體詢問審定書報告是否會公開在網路上，以及林智堅後續能否申訴？丁詩同回應，審查是秘密方式進行，核定後會通知檢舉人、被檢舉人審查結果，內容過程不會另外再公；被檢舉人不符台大裁定結果，可向教育部提出申訴，台大也會依照規定辦理行政流程。
王根樹也說，所有裁定，當事人都能提出訴願，或後面必要的法律訴訟，都有救濟辦法。
對於外界認為陳明通護航林智堅，但今天確定林智堅抄襲論文一事，台大對陳明通是否有相關處置。王根樹回應，學校有接到關於陳明通的檢舉，一樣會依照學術倫理相關辦法做後續處理、調查及審定。