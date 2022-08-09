別只羨慕孫生！酷炫「20歲女友」被讚女神 性感穿搭放送
YouTuber團體「反骨男孩」成員孫生的女友Wendy經常出現在鏡頭前，姣好的身材以及面貌在IG擁有21萬的高人氣，近日跟艾瑞絲和拍絲襪影片，更是圈粉無數。然而，同樣是反骨成員兼老闆的酷炫，女友「柔柔」也不遑多讓，近日話題度大開。日前酷炫上傳幫女友柔柔慶祝20歲生日影片時，柔柔超齡的穿搭以及精緻臉蛋，在社群平台引起討論。
酷炫日前上傳新片，透露近期是女友柔柔20歲生日，於是特別精心準備一番，找來專業的佈置公司，在高級飯店製造驚喜，柔柔拿下眼罩揭開驚喜之後，讓她大喊「這是什麼！好漂亮！」高興到快哭出來，不過柔柔也表示「今天就算沒有這些東西，我還是依然非常愛你啊！」閃爆所有觀看影片的網友。
然而，平常在社群上顯少有大尺度的柔柔，這次在影片中，配合生日穿著一套戰袍，上衣部分以交叉細肩帶固定，露出U型的完美曲線，難得展現好身材，引來不少網友大讚十分好看。而仔細端看柔柔IG也可發現，雖然才年僅20歲，不過柔柔穿搭也非常成熟好看，可氣質、可清新也可以性感，可以說是全方位的一位美女。
影片曝光後，也被轉往Dcard討論，甚至有人還求柔柔生日穿著的戰袍購買處連結，不少網友也表示「她真的長得超漂亮.....完全看不出20歲」、「不知道為什麼明明比她大一歲，但我完全沒辦法駕馭洋裝高跟鞋....為什麼她可以看起來比我成熟四五歲」、「超級漂亮又不做作的女生，豪喜歡！」、「超羨慕柔柔的漂亮白聲音又好聽也有氣質」、「新一代女神.....真的超級美」、「她真的只有講話的時候像20歲，外表至少有25、26的感覺」、「太會穿搭了！20歲的妹妹竟然可以這麼好看又時尚」。（編輯：張嘉哲）