為何一堆人堅持買定頻冷氣？聰明人揭「理由」：比變頻省
炎炎夏日還沒過去，現在每天高溫的情況下，每個人還是必須靠著冷氣來度過酷暑，然而你是否有發現即便變頻冷氣相當省電，但仍然有許多人沒有拋棄「定頻冷氣」的機種呢？近日，就有網友討論「現在還有人在定頻冷氣嗎？」貼文引發熱議，不少內行人都指出在「2情況」時就會買定頻冷氣，而不會選擇變頻，甚至能夠更省錢。
一名網友在Mobile 01貼文指出「朋友租了一個店面做點小生意，因為冷氣不會開一整天打算裝定頻分離式冷氣，他的說法是定頻冷房效果較快，一開機就強冷壓制溫度，不像分離式先送風，送風一段時間後才開始吹出冷氣，但他問了很多家電器行都說現在沒人在裝定頻，現在主流是變頻，電器行是為了日後維修的利潤還是真的沒人使用定頻了？」
貼文一出，網友紛紛回應「還是有人在用啊，吹時間不長的話完全不需要變頻，定頻也比較便宜」、「有啊，定頻分離式雖然比變頻式耗電，但是在外租學生宿舍（學生付電費）、新開店的小吃店為了降低裝置成本，會採用定頻分離式或是定頻窗型機」、「還有定頻冷氣，年初才剛裝一台，因為是給房客用的，老闆建議裝定頻的，他說比較不會壞」、「定頻比較不容易壞啊，吹得時間沒那麼長就很適合」。
而也有人提到「像我都只吹晚上定時，白天都吹電扇，定頻就很夠用了，價格也比變頻還要省，理論上也比較耐用」、「店面要看空間規劃，如果半開放式的空氣流動快，使用時間低，可以用定頻機種，因為就算用變頻機也是一直維持高負載，不見得會省電；但如果是密閉式，出入口有門擋住的話，用變頻會比較適合，主要室內降低的溫度可以有效保留，壓縮機運轉可以降載，就可以省電」。（編輯：張嘉哲）