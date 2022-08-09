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日本正妹嫁來台灣！羞讚老公「技術很好」：我從沒體驗過

▲嫁來台灣的日本女孩Nana，大讚老公當初追她的技術很好。（圖／Stopkiddinstudio不要鬧工作室）
▲嫁來台灣的日本女孩Nana，大讚老公當初追她的技術很好。（圖／Stopkiddinstudio不要鬧工作室）

編輯中心/綜合報導

2022-08-09 15:49:152022-08-09 15:53:50

跨國戀情得來不易。不過，一名為愛嫁來台灣的日本女孩Nana就分享，老公當初追她的方式非常浪漫，不僅每天都送珍珠奶茶給她，還貼心的幫她開車門，更大讚「他的技術很好」，種種的溫情攻勢，都是她從來沒有體驗過的，最後成為台灣媳婦。

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Nana在YT頻道「Stopkiddinstudio不要鬧工作室」分享，她原是一名網路雜誌編輯和電台主持人，2019年就來到菲律賓學英文，結果就遇到現在的老公，從事潛水教練的台灣男孩跑來搭訕，並直接問她「妳有沒有男朋友？」沒想到Nana否認後，就馬上被對方約去吃飯。

Nana回憶約會的過程，對方不僅會主動幫忙開車門，「很浪漫，我沒有碰過會幫我開車門的男生」，而且每天都會買巧克力、珍珠奶茶和便當給她吃。她坦承，過去曾交過4個日本男友，但從來都沒對她這麼好，頂多紀念日會去吃飯而已，其中一任還會喝酒家爆。

▲嫁來台灣的日本女孩Nana，大讚老公當初追她的技術很好。（圖／Stopkiddinstudio不要鬧工作室）
▲Nana的台灣老公也非常帥氣，廣受粉絲留言祝福。（圖／Stopkiddinstudio不要鬧工作室）
相較之下，她老公追求時，還會每天寫情書給她，在她喝醉酒宿醉時買藥等等，這讓Nana大讚直呼「這些都是我從來沒有體驗過的事情，他的技術很好」。直到交往一年後疫情爆發，她老公就說「跟我一起搬去台灣吧！台灣非常安全，而且食物很好吃」。

結果台灣的美食，小籠包、地瓜球等等都擄獲Nana芳心，兩個月後就也答應老公的求婚，「我爸爸以前都說，我可以嫁給沒有錢的人，也不要嫁給外國人，因為太遠，他會很寂寞，可是我爸媽看過我台灣老公的時候，也覺得他是一個好人，所以放心的把我交給他」。

影片曝光後，網友也紛紛留言「很感動人的故事，真心的替你們開心！」「本來以為又是個被騙來台灣的，結果看到老公照片，我男的都覺得她老公帥」、「感動！我是台灣人，也是日本人，也是美國人！歡迎你成為這個國家的一分子，兩個人要幸福喔」、「他的技術很好貫穿全文」。目前Nana也是一名YouTuber，專門分享嫁來台灣的生活，以及介紹日本、台灣的文化差異。（編輯：詹鎰睿）


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