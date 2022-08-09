日本正妹嫁來台灣！羞讚老公「技術很好」：我從沒體驗過

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Nana回憶約會的過程，對方不僅會主動幫忙開車門，「很浪漫，我沒有碰過會幫我開車門的男生」，而且每天都會買巧克力、珍珠奶茶和便當給她吃。她坦承，過去曾交過4個日本男友，但從來都沒對她這麼好，頂多紀念日會去吃飯而已，其中一任還會喝酒家爆。
相較之下，她老公追求時，還會每天寫情書給她，在她喝醉酒宿醉時買藥等等，這讓Nana大讚直呼「這些都是我從來沒有體驗過的事情，他的技術很好」。直到交往一年後疫情爆發，她老公就說「跟我一起搬去台灣吧！台灣非常安全，而且食物很好吃」。
結果台灣的美食，小籠包、地瓜球等等都擄獲Nana芳心，兩個月後就也答應老公的求婚，「我爸爸以前都說，我可以嫁給沒有錢的人，也不要嫁給外國人，因為太遠，他會很寂寞，可是我爸媽看過我台灣老公的時候，也覺得他是一個好人，所以放心的把我交給他」。
影片曝光後，網友也紛紛留言「很感動人的故事，真心的替你們開心！」「本來以為又是個被騙來台灣的，結果看到老公照片，我男的都覺得她老公帥」、「感動！我是台灣人，也是日本人，也是美國人！歡迎你成為這個國家的一分子，兩個人要幸福喔」、「他的技術很好貫穿全文」。目前Nana也是一名YouTuber，專門分享嫁來台灣的生活，以及介紹日本、台灣的文化差異。（編輯：詹鎰睿）