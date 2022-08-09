便當蚵仔「1顆15元」？他結帳哭暈 老饕抖內幕：水很深
便當在現今步調快速的生活中，是許多人的三餐的最佳選擇之一，不過近年物價飆漲，原本被視為相當省錢的便當也陸續漲價，但有網友卻分享，他近日到自助餐夾完自己想要吃的菜色和白飯後，要價竟然高達300元，詢問老闆後才得知，該店蚵仔「1顆15元」，讓他欲哭無淚，貼文引起熱議。
該網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文提及，近日他到某自助餐店用餐，夾了蚵仔、青菜、洋蔥、雞肉等菜色，怎料結帳時卻發現這一份便當要花300元才能帶走，錯愕的原PO當下連忙詢問計算方式，老闆則表示一顆蚵仔15元，原PO無奈說道「早知道這價格，我怎樣都不夾」。
貼文和附圖一出，網友紛紛回應「看到蚵仔我笑了，也太貴了」、「算顆的好神奇」、「一個15真的是爽騙你一波，當下就要快逃了」、「這價錢，去全聯可以提幾袋回家了」、「看來以後只能白飯加醬油」、「這樣一顆一顆到底怎麼算啦？」
此外，也有許多網友提醒，「自助餐守則，別夾自助餐不該出現的菜色，記住這句話，以後踩雷率就很低」、「自助餐這幾年要好野人才吃得起，價格完全是看店家的自由心證標價」、「自助餐不要碰海鮮類」、「自助餐的海鮮類水很深，必須小心」。（編輯：張志浩）