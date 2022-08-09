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想進餐飲業？網推「這家」薪資待遇最好：收銀起薪就4萬

▲餐飲業、服務業是許多畢業生踏入職場的頭號選擇，網友激推鼎泰豐福利最佳，光是櫃台收銀起薪就超過4萬元。（圖／翻攝Pexels）
▲餐飲業、服務業是許多畢業生踏入職場的頭號選擇，網友激推鼎泰豐福利最佳，光是櫃台收銀起薪就超過4萬元。（圖／翻攝Pexels）

記者黃韻文/綜合報導

2022-08-09 16:06:04

大學畢業的社會新鮮人，八九月相繼步入職場，如果是專業領域想找高薪資、福利佳、待遇好的企業，多數人都傾向應徵工程師、金融業等職缺。但也有不少人偏好餐飲集團，有網友詢問畢業後該進哪家餐飲集團比較好，引發眾人熱議，網友幾乎一面倒齊推鼎泰豐，直言「櫃檯的收銀員起薪就4萬了。」

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有網友在批踢踢Salary版發文詢問，畢業了想進餐飲集團，哪家餐飲集團好？內文提到由於是觀光系畢業，因為對餐飲、服務業有興趣，想進入不錯的餐飲集團學習，感覺大公司發展機會多，且有升遷制度、教育訓練等，可以學習到的技能也比較多，因此向眾人請益哪家餐飲集團適合沒經驗、從基礎開始的社會新鮮人。

▲網友請益畢業後該進入哪家餐飲集團，引起眾人熱烈討論，其中鼎泰豐成為大熱門，網友力推櫃台收銀起薪就超過4萬元。（圖／翻攝104人力銀行）
▲網友請益畢業後該進入哪家餐飲集團，引起眾人熱烈討論，其中鼎泰豐成為大熱門，網友力推櫃台收銀起薪就超過4萬元。（圖／翻攝104人力銀行）
該文立刻引起網友熱情分享：「三澧集團還不錯，該有的都有，也有很清楚的職級薪水」、「去過瓦城，後來到王品，最後到樂多多」、「瓦城薪水滿高的，福利也不錯」。整體來看，獲得最多網友推薦的餐飲集團，則是目前在「DailyView網路溫度計」中式連鎖網路口碑排冠軍的鼎泰豐，不少網友一面倒推薦 ：「鼎泰豐，台灣最頂標」、「櫃台收銀起薪就四萬了」、「只有鼎泰豐，海底撈待遇福利比不上中國」、「福利好待遇好，還有機會外派國外支援展店」。根據鼎泰豐在人力銀行上最新的職缺資料顯示，收銀專員及餐飲服務專員起薪都是4.1萬至4.4萬。

▲依目前最新職缺資料顯示，收銀專員及餐飲服務專員的起薪是4.1萬至4.4萬。（圖／取自104人力銀行）
▲依目前最新職缺資料顯示，收銀專員及餐飲服務專員的起薪是4.1萬至4.4萬。（圖／取自104人力銀行）
曾在鼎泰豐工作過的員工也在Dcard分享內部福利與薪資，提到鼎泰豐有許多獎金機制，像是依據工作態度、效率、貢獻度的績效獎金；看工作時笑容評核的微笑獎金；根據達標單日營業額的單日獎金等，雖然基本上薪水是本薪＋全勤＋績效獎金，但只要努力打拼就有額外獎金能領。另外還提供員工三餐，沒上班也能吃，或是提供按摩師、物理治療師、心理師等，協助解決員工在工作時遇到的身心問題。

該名員工表示，以自身做過三、四份餐飲業的經驗來說，鼎泰豐福利確實不錯，但要求也非常高，必須承受很大壓力。也有其他人補充提到：「第一個月撐不下去的人很多」、「之前去體驗當實習生，第一天是學怎麼刷牙、怎麼笑」，不過眾人結論相當一致，就是抗壓性必須要很強，適合可遵守多種SOP的人任職。
 

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