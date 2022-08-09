想進餐飲業？網推「這家」薪資待遇最好：收銀起薪就4萬

我是廣告 請繼續往下閱讀
該文立刻引起網友熱情分享：「三澧集團還不錯，該有的都有，也有很清楚的職級薪水」、「去過瓦城，後來到王品，最後到樂多多」、「瓦城薪水滿高的，福利也不錯」。整體來看，獲得最多網友推薦的餐飲集團，則是目前在「DailyView網路溫度計」中式連鎖網路口碑排冠軍的鼎泰豐，不少網友一面倒推薦 ：「鼎泰豐，台灣最頂標」、「櫃台收銀起薪就四萬了」、「只有鼎泰豐，海底撈待遇福利比不上中國」、「福利好待遇好，還有機會外派國外支援展店」。根據鼎泰豐在人力銀行上最新的職缺資料顯示，收銀專員及餐飲服務專員起薪都是4.1萬至4.4萬。
曾在鼎泰豐工作過的員工也在Dcard分享內部福利與薪資，提到鼎泰豐有許多獎金機制，像是依據工作態度、效率、貢獻度的績效獎金；看工作時笑容評核的微笑獎金；根據達標單日營業額的單日獎金等，雖然基本上薪水是本薪＋全勤＋績效獎金，但只要努力打拼就有額外獎金能領。另外還提供員工三餐，沒上班也能吃，或是提供按摩師、物理治療師、心理師等，協助解決員工在工作時遇到的身心問題。
該名員工表示，以自身做過三、四份餐飲業的經驗來說，鼎泰豐福利確實不錯，但要求也非常高，必須承受很大壓力。也有其他人補充提到：「第一個月撐不下去的人很多」、「之前去體驗當實習生，第一天是學怎麼刷牙、怎麼笑」，不過眾人結論相當一致，就是抗壓性必須要很強，適合可遵守多種SOP的人任職。