下半年五星逆行！「4星座」多災多難　雙魚座易遇爛桃花

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凡事追求精準的牡羊座在下半年五星逆行時，會很容易變得暴躁，因為原本該如期完成的計畫會因為各種小細節的失誤，容易造成拖延，明明要傳給廠商的信件，卻發給老闆或是同事，或是絕對不能忘記的重要客戶訂單，就真的夾在一堆文件裡面整張單子漏掉了，或是預約好醫生看診，明明是今天的事卻記成明天。各種烏龍層出不窮。所以在這段時間牡羊座的人一定要提醒自己注意細節，重要事項再三留意，不然牡羊座的人可能會因為一個細節出錯，導致後面為了挽救勞心勞力，整個心情盪到谷底。不過也不用太擔心，因為這些都是可以預防的事。感情方面可能會因為瑣事太多面對情人時靈魂抽離，造成感情上的誤會那樣就不好囉！
第三名 水瓶座
水瓶座的人受到五星逆行所影響，一定要檢查電腦資料備份，或是3C產品在使用上要特別小心，有可能會不小心刪掉重要檔案，或是電腦手機壞掉。而在事業上會有一種很卡住的感覺，不管是計畫或是資源，事情似乎有一種困局之感，也會讓想突破的水瓶有衝不過去的感受。另外還容易發生買錯東西的狀況，明明想要買的是藍色包包，下單時手指卻按了黑色，還完全沒發現，這種烏龍層出不窮，會讓你覺得好不順利，或是覺得自己是不是衰神纏身。但記得千萬不要恐嚇自己，如果一直覺得是運氣不好，就真的會越來越衰，下半年建議心平氣和，多點謹慎，一切就會順利。
第二名 金牛座
下半年金牛座的人思考會有一種邏輯鬼擋牆的感覺，溝通上會聽錯別人的意思，也會容易想開玩笑卻不小心說錯話，在溝通上真的要小心注意，以免讓人對你有不好的印象。若有想買房的金牛座需要注意，會有一些你當下看不到的缺點，或是太急著決定反而容易後悔。建議下半年金牛座的人可以做一些心靈療癒，或是藉由本身的信仰給自己力量。
第一名 雙魚座
雙魚座的人在五星逆行期間很容易遇到感情上的糾纏牽扯，讓你有理說不清，很容易吸引到奇怪的桃花，或是明明要拒絕對方，但反而對方更加愛上你，讓你頭都要暈了。另外這段時間若有過去的人來找，大部分只是簡單的好奇問候，建議雙魚不要自己入戲太深。工作上會遇到事情沒說清楚，導致處理起來要來回好幾次，甚至有可能誤會主管或老闆的意思，而將交辦事項做錯，要特別小心並且再三確認，才不會搞砸喔。（編輯：李惠婷）
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