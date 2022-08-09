中元普渡「最強餅乾」叫不出名字？老饕認證必備：太好吃
一年一度的中元節即將到來，不少人也已經開始準備豐富的三牲四果、零食飲料，來迎接普渡盛事，對此也有網友分享一款普渡必備的零食，不過卻對其真實名稱感到困惑，他認為叫「貓耳朵」餅乾，同事則稱為「豬耳朵」，貼文引起網友熱議。
該網友在臉書社團「爆廢公社」分享一張照片，圖中為中元普渡、拜拜供品桌上常見的餅乾，外形成圓形、單面凹凸，並帶有雙色條紋，原PO表示「最近因爲中元普渡拜拜公司多了很多餅乾，我請同事拿貓耳朵過來，他說很堅持說是豬耳朵，想知道各位都怎麼叫它呢？」
貼文一出，各路網友紛紛回應「貓耳朵是水煮的麵片吧」、「豬耳朵+1，前幾天去市場第一次吃炒貓耳朵，老闆說就是麵疙瘩」、「就是耳朵餅而已啦！沒有豬或貓呀」、「豬耳朵沒錯啊！古早味零食」；也有內行表示「其實叫螺仔餅，是台語」、「叫豬耳朵只是外型像，台語的螺仔餅才是正宗的」。
除了名稱外，許多人也大讚螺仔餅，「不管它叫什麼，中元普渡就是要有」、「這超讚！便宜又耐吃」、「雖然這很硬，但還是極品」、「從小吃到大，回憶的味道」、「小時候的零食，我叫豬耳朵，大片的比較香、好吃，小片的比較薄」。（編輯：張志浩）