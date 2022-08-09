人妻開車突傳Line「跟妳講件事」！尪瞬間當機：要罵嗎？
對於男生來說，車子可以說是第二個老婆，十分珍貴又重視。對此，有位人夫就收到老婆突然傳來的訊息和照片，結果他一看瞬間陷入掙扎。貼文一出，也讓許多男性產生共鳴，「這個我懂！」、「自己選的，怨不得」。
臉書社團《爆怨公社》有網友PO文表示，「當你家太座開你的車出去時都要有個心理準備…」原來事發當天，他就在手機收到老婆傳來的訊息「公～跟你講一件事情」接著就跳出一張照片，車子直接被刮一痕，這讓他頓時陷入兩難「在家的我深吸一口氣，腦海有兩個選擇，1：馬上打電話開罵、2：只能心裡OS幹礁」，但最終他仍選擇了第二個。
網友紛紛留言笑翻「自己選的，怨不得」、「這個我懂」、「不錯了，老婆還有發現，不是回到家你才發現車子怎麼沒有前保桿」、「老兄，雖然我不認識你，然而為了你生命安全著想，該慫的時候千萬別硬杠！」「你要先有求生慾的說：妳人沒事吧」。
但也有人安撫原PO，「人平安才重要，其他都小事」、「人沒事就好，這是小傷不要緊」、「夫妻有什麼事，床上都好解決」、「沒事沒事！自從我家車門被我撞凹後；我再也不開車了！」「這個應該粗蠟推一推就好了」、「以前會很在意，現在是只要人沒事就好」、「至少這樣可以保命，還有保住你的床位」。（編輯：詹鎰睿）