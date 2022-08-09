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租屋陽台「植物枯萎」要賠錢？眾見房東要求怒了：不要臉

▲因為上課、工作的原因，許多人都有租屋的需求，但若經驗不足、沒做好功課，在和房東交涉時，可能就會不慎掉入陷阱。（示意圖，非當事人／取自pixabay）
▲因為上課、工作的原因，許多人都有租屋的需求，但若經驗不足、沒做好功課，在和房東交涉時，可能就會不慎掉入陷阱。（示意圖，非當事人／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-08-09 19:01:41

因為上課、工作的原因，許多人都有租屋的需求，但若經驗不足、沒做好功課，在和房東交涉時，可能就會不慎掉入陷阱，使自己的權益受損，有網友就哭訴，他的租約到期後，房東發現陽台上的植物枯萎，竟要求房客賠償，讓他傻眼直呼「真的是吃人夠夠」。

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原PO在臉書社團「房屋萬事通公社」發文表示，近日他在台中的租屋處合約到期，怎料房仲傳訊表示，屋主要求房客將主臥紗簾更新、書櫃維修、主臥浴百葉窗更換，此外「枯樹清運、重新植栽」的費用，要求與原PO評分，讓他氣得說道「陽台上建商種的植物枯萎了，房東竟然要求我賠償清運和重新種植的費用，而且不肯交收房屋也不退押金，真的是吃人夠夠的」。

▲房東除了要球原PO協助更換各式傢俱，甚至陽台上建商種的植物枯萎，清運、重新植栽的費用也要索取
▲房東除了要求原PO協助更換各式傢俱，甚至陽台上建商種的植物枯萎，清運、重新植栽的費用也要索取。（圖／翻攝自房屋萬事通公社）
貼文曝光後掀起網友討論，留言表示「這樣押金都不夠賠」、「要這樣算的叫他房子乾脆都別租人」、「不用管它，就想敲盤子」、「合約上沒註明的話，直接合約拿著找消保官，順便找國稅局看他有沒有報稅」、「這房子感覺是代管的，自己不想花錢整理所以找你開刀，不要臉啊」。

此外，有網友詢問「當初租約上有加註這幾項嗎？如果沒，是我就不會理他了」，對此原PO也回應「當然沒有加註，連陽台都沒有寫」，因此也有人表示，房東用扣押金的方法，要求更換各式傢俱都不合理，強調「物品使用一定會有折舊，除非你故意用壞，不然也沒理由扣押金」。（編輯：張志浩）

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