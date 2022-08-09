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嫌樓上鄰居「走路像猩猩」！他見本人身材羞爆：我不敢說

▲有網友抱怨，樓上的鄰居常常半夜走路，像猩猩一樣的腳步聲，鏗鏘有力，但他都不好意思當面開口溝通。（示意圖／Pixabay）
▲有網友抱怨，樓上的鄰居常常半夜走路，像猩猩一樣的腳步聲，鏗鏘有力，但他都不好意思當面開口溝通。（示意圖／Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-08-09 19:18:58

看房子除了居家品質以外，還得注意左鄰右舍的狀況，才會住的安心又舒適。一名網友就抱怨‧樓上新住戶就像猩猩一樣，每一步都鏗鏘有力，但他實在是很不好意思和對方溝通，結果真相曝光後，眾人好氣又好笑「人家也是千百個不願意啊」。

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臉書社團《匿名2公社》，有位網友PO文抱怨，「自從樓上鄰居住進來之後，我每天都以為樓上有猩猩在散步，碰～碰～碰，步伐非常鏗鏘有力！」原來是鄰居先生的身型實在太過魁武，「目測鄰居先生身高180/體重破百」，再加上鄰居一家人曾邀請他作客參觀，平時坐電梯遇到也都會打招呼，難怪會讓原PO難以說出口，「這隻猩猩半夜兩點還會走來走去，真讓人不知如何是好」。

▲拖鞋。（圖/PhotoAC）
▲也有網友建議，送鄰居一厚底拖鞋，看看能否改善噪音。（圖/PhotoAC）
底下有網友建議「說句不好意思半夜可不可以不要一直走來走去，應該不是很難。」但原PO則回應「怕說了氣氛尷尬。」也有人笑說「人家也是千百個不願意啊！」原PO則無奈表示「我想也是，所以好幾個月了也說不出口」，才會讓他決定在臉書發文抱怨。

大家也紛紛給予意見，「買一雙好厚的拖鞋送鄰居」、「猩猩覺得委屈」、「這情況，地板稍改變一下就可改善了」、「有些是走路習慣，要改很難。穿厚底拖鞋比較容易」、「如果有管理員，請他轉達晚上行走時輕手輕腳，或轉交匿名卡片，附上小禮物」、「樓上是夜行性動物，才走來走去啊」。（編輯：詹鎰睿）

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