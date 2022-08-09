父親節兒子送「全新西裝」？爸一看秒臉綠：收了會出事
昨（8）日是一年一度的父親節，民眾除了趁機和家人外出走走之外，許多人也會精心準備給爸爸們的禮物，其中不少基層學校也會藉此搭配美術等課程，讓孩子們帶「驚喜」回家給爸爸，一名網友就分享，兒子送了貼心小卡片給爸爸，不過造型卻是以衣服作為構想，搭配顏色、裝飾就有如「壽衣」，讓一家人哭笑不得。
原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，「今天父親節...兒子從學校帶回來了張卡片送給把拔，但爸爸看完臉都綠了」，只見該卡片是衣服造型，並用色紙剪出紅色領帶、藍色領子，乍看之下有如壽衣；爸爸收到後也逗趣回應「問老師，這是不是十五號要燒的？」，逗樂一家人。
貼文一出，許多網友都覺得原PO家人的互動非常可愛，紛紛留言「超前部署啊」、「千錯萬錯都是老師的錯」、「笑死，為何做紙衣服啦，收了會出事吧」、「我原本沒有聯想到那邊去耶！可見每個人生活經驗差很多」、「明明很感動的，被這樣講太好笑了」、「這真的該收嗎....」
此外，不少人看完原PO兒子的貼心小卡後，也分享相同經驗，「現在學生流行做這給父親嗎」、「我也有收到，還多放一張照片，超像壽衣」、「今年也有收到，很可愛啊」、「我家也一件，哈哈哈」、「看來全台老師們的想法都很類似呢」。（編輯：張志浩）