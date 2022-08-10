NOW早報／台大認定林智堅論文抄襲！校長管中閔說重話了

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管中閔指出，最近台大碩士畢業生論文涉及抄襲一事，引起社會廣泛的關注與議論。此事被舉發後，自己曾明確表示台大對此事的態度：學術倫理與誠信是學術研究的基本要求，台大一定堅持此一標準，不會含糊以對；學校一旦調查完畢，也會對外公布，以昭大信。這就是今天記者會的目的。
管中閔表示，這次的論文涉及抄襲事件對學校名譽傷害甚鉅，而外界許多捕風捉影的臆測和情緒性的攻擊，對學校名譽又造成另一種傷害，對於學生論文涉及抄襲時該如何處理，台大早有規定，學校在接獲檢舉後即按照相關規定啟動調查，並無任何遲延。
管中閔說，特別感謝審定委員們能在不受外界影響下，投入大量時間和心力，依照嚴格的學術標準，完成了調查與審定的工作，並再次強調，台大深信：沒有學術倫理與誠信，就沒有學術名譽，所以台大一定堅持學術倫理與誠信的標準，以維護近百年的學術名譽，請社會大眾信任台大處理學術事務的能力，也尊重台大的專業判斷。
管中閔提到，學術倫理的維護，主要必須仰賴學者（包括老師和學生）的自覺和自主判斷，這次事件帶給台大很大的警惕；在未來，台大會加強對學術倫理規範的宣導和教育，避免再發生違反學術倫理的事情，傷害台大的名譽。所有台大師生也將更加努力，堅守誠信，追求真理，不會讓社會失望，「未來的台大一定會是一個更好的台大。」
今日天氣／花東恐飆38度！今10縣市高溫 中南部山區午後防大雨
根據中央氣象局預報，今（10）天持續受南方雲系影響，環境為東南風，台東地區及恆春半島有局部短暫陣雨，西半部及宜蘭山區會有局部短暫雷陣雨，中南部山區要留意局部較大雨勢。基隆北海岸及高屏沿海空曠地區易有較強陣風；而南部、東南部（含綠島、蘭嶼）沿海地區及澎湖有長浪發生的機率，從事海邊活動請多加留意。
第7號颱風木蘭昨晚8點位於鵝鑾鼻西南西方960公里海面上，預測向雷州半島及海南島的方向移動，對台灣天氣無直接影響。
而溫度方面，今天各地高溫約32度到35度，大台北、嘉義以南及東半部局部地區容易出現36度以上高溫，特別是花蓮縱谷及台東有38度極端高溫發生機率。
台大認定論文抄襲拔學位！林智堅嘆遺憾「難以接受」
民進黨桃園市長參選人林智堅論文風波爭議多日，台灣大學昨（9）日認定林智堅國發所論文抄襲，並撤銷碩士學位。對此，林智堅昨下午舉行記者會，對於論文被認定抄襲感到遺憾，難以接受。
林智堅表示，他進入台大國發所就讀時，還只是市議員身分，求學就是希望能充電，求學期間他也盡量排除公務行程，利用禮拜五、禮拜六的時間修課，相信同學都能感受到他的用心。
林智堅提到，上次記者會就已經提出很多證據，包括上次提供給學倫會跟老師的e-mail內容，在臉書上也都公開，但台大不把他提供的證據當成證明，學倫會稱那些證據沒辦法證明論文是自己寫作的，他感到非常遺憾，難以接受。
林智堅說，如果陳明通老師當初沒有提供他2月份的初稿給余正煌，今天不會坐在這裡，也沒有這些事，儘管有人證、事證，但台大完全不採用，質疑未審先判，他無法理解與接受台大做出這樣審定。
林智堅表示，過去擔任新竹市績，他相信市民並不在乎，他是學士還是碩士學歷，2014年選舉還沒拿到台大學位，他用自己政績取得市民的肯定，因而順利連任，過去8年間，市民給予他個人施政滿意度及肯定，團隊在各項評比中名列前矛。
林智堅提及，昨天請律師寄e-mail到台大，表示可以在本週四上午或週五下午到學倫會陳述意見，準備到學校說明，卻在今早被突襲，「昨天信才寄出去，今早就大動作開記者會」，很遺憾發生這樣的事情，也對於因為參選造成台大與中華大學困擾感到抱歉，對於台大學倫會做出取消碩士資格的審定無法理解，他強調難以接受。
BLACKPINK在台唯一演唱會 黃捷：讓高雄搭上粉黑旋風
韓國天團BLACKPINK在台唯一一場演唱會，將在明年三月登場，高雄市議員黃捷昨（9）針對BLACKPINK舉辦高雄場演唱會，進行市長施政報告質詢，她也希望市府相關單位，將觀光效益極大化，讓高雄搭上粉黑炫風，在世界舞台發光發亮。
黃捷表示，世界級的韓國女團BLACKPINK將來台灣舉辦演唱會，地點更唯一選擇高雄，這是對高雄文化產業的肯定，身為高雄人她深感驕傲，希望藉由這次機會，讓世界能看見高雄的藝文成果。
黃捷說，昨日剛好有國民黨議員質詢，向市長建議邀請韓冰與白冰冰來高雄表演，但在同一時間高雄市政府已經準備迎接BLACKPINK來高雄表演，相較之下形成強烈對比，顯現市長的眼界與規格。
高雄市長陳其邁笑說，他一開始也不知道，很多年輕的幕僚大家都非常的興奮，韓國的天團要來台灣，所以他也稍微google一下，這一場是台灣唯一的一場演唱會，從過去到現在，我們對於不管是流行文化，或者是很多大型的演唱會，高雄也都非常的有經驗，高雄一定會做好最好的準備，歡迎BLACKPINK來到高雄演出。
黃捷表示，高雄擁有世界級的場館，能好好招待每一位BLINK的到來，他也提醒交通局、觀光局、新聞局等相關單位，準備好交通轉運、活動交管、城市行銷等規劃，將觀光效益極大化，讓高雄搭上粉黑炫風，在世界舞台發光發亮。
《非常律師禹英禑》朴恩斌、連俞涵是雙胞胎？鑑定照出爐
韓劇《非常律師禹英禑》紅遍國際，使得演員群人氣三級跳，女主角禹英禑（朴恩斌 飾）戲裡戲外舉止都備受討論，觀眾也發現，台灣演員連俞涵在2015年演出《一把青》的模樣神似禹英禑；該劇第二集婚紗滑落的女主角金花英（夏英 飾），神情也跟藝人申世景有幾分相似。
女主角朴恩斌劇中飾演「汪洋律師事務所」的新進律師，患有自閉症類群障礙症中的亞斯伯格症候群，卻是智商164的天才，以首爾大學法學院第一名之姿畢業，律師考試超過滿分的1500分，擁有過目不忘的能力，但缺乏社交能力、不擅表達情緒，「豚鯨」是她最愛的生物及心靈朋友。
觀眾追劇發現，連俞涵留短髮時，跟《禹英禑》中的朴恩斌「撞臉」，2人都有白皙肌膚之外，戲外神韻相似度極高，甚至出現「連俞涵在講韓文」的錯覺。
《禹英禑》第二集中，因家族事業關係，金花英被迫嫁給建設公司的長孫洪真旭（朴智勳 飾），2人原本舉辦氣派婚禮，豈料花英看到喜歡的人不慎摔倒，婚紗因而滑落導致走光，該橋段引起熱議，網友發現金花英的美貌，神似藝人申世景，2人彷彿雙胞胎姊妹。
《非常律師禹英禑》講述智商高但社商（SQ）低，患有自閉症類群障礙症的禹英禑，作為律師成長過程的療癒故事，首集收視率雖然只有0.94％，但隨著溫暖、感人的劇情，最新一集收視率高達14.9％，亦是當今討論度最高的韓劇。
正妹直播一半「胸部電梯向下」！走山畫面曝光 網友嚇傻
隨著科技的發展，現在越來越多人都是透過直播的方式來賣貨，直接Live與客群互動，最直接也最能溝通，然而各行各業競爭者百百個，如何脫穎而出就成為直播主最傷腦筋的課題。然而，近日一名大陸的正妹在直播賣貨時，不知怎麼回事，她的胸部不斷的往下移動，讓觀看直播的觀眾相當傻眼，在微博掀起討論。
近日微博上瘋傳一段影片，一名長相甜美的正妹，長相有點激似Sandy吳姍儒，一出場就穿著能彰顯身材曲線的藍色上衣，搭配牛仔褲，好身材一覽無遺，沒想到直播開到一半，介紹商品到激動處時，女子的胸部突然開始「大走山」，跑到肋骨與腹部中間，奇特景象令人嘖嘖稱奇。
根據《巴士的報》消息指出，不少觀看該場直播的觀眾都非常傻眼，有人推測大概是上衣內搭的BRATOP掉了，才會導致這種景象，不少網友紛紛截圖瘋傳「哇X！這是愚公移山是吧！」、「不敢相信，胸部真的掉下去了呀！」、「哇！這是墊多少才會掉下來啊」、「這墊的屬實有點多了」、「應該是內搭的罩杯背心掉下來了吧」、「她真實身材肯定沒料...這是BRATOP墊太大掉下來的」。
但也有網友不以為，認為這只不過是炒熱話題度的手法「炒作吧，自己胸部走山了會不清楚嗎？」、「想要脫穎而出不簡單，還得想個戲法才能夠贏啊，真牛」；事實上，大陸帶貨直播確實各有其招，競爭同行實在太多，除了邀請明星站台之外，先前有診所為了宣揚隆乳手術，甚至請來模特兒脫衣展示，讓觀看直播的觀眾全傻眼，事後遭到檢舉尺度太大，但該診所確實在網路上博得巨大聲量。（編輯：郭佩蓉）