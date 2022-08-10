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NOW早報／台大認定林智堅論文抄襲！校長管中閔說重話了

▲台大認定論文抄襲拔學位！民進黨桃園市長參選人林智堅嘆遺憾，難以接受。（圖／記者呂炯昌攝，2022.08.09）　
▲台大認定論文抄襲拔學位！民進黨桃園市長參選人林智堅嘆遺憾，難以接受。（圖／記者呂炯昌攝，2022.08.09）　

編輯中心/綜合報導

2022-08-10 06:11:40

台大認定林智堅論文抄襲　校長管中閔說重話

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民進黨桃園市長參選人林智堅遭控其國立台灣大學碩士學位論文涉嫌抄襲，台大昨（9）日召開記者會公開說明，認定林智堅抄襲、且情節嚴重，並經教務處核定撤銷其碩士學位。台大校長管中閔表示，「沒有學術倫理與誠信，就沒有學術名譽」，台大一定堅持學術倫理與誠信的標準，以維護近百年的學術名譽，請社會大眾信任台大處理學術事務的能力，也尊重台大的專業判斷。

管中閔指出，最近台大碩士畢業生論文涉及抄襲一事，引起社會廣泛的關注與議論。此事被舉發後，自己曾明確表示台大對此事的態度：學術倫理與誠信是學術研究的基本要求，台大一定堅持此一標準，不會含糊以對；學校一旦調查完畢，也會對外公布，以昭大信。這就是今天記者會的目的。

管中閔表示，這次的論文涉及抄襲事件對學校名譽傷害甚鉅，而外界許多捕風捉影的臆測和情緒性的攻擊，對學校名譽又造成另一種傷害，對於學生論文涉及抄襲時該如何處理，台大早有規定，學校在接獲檢舉後即按照相關規定啟動調查，並無任何遲延。

管中閔說，特別感謝審定委員們能在不受外界影響下，投入大量時間和心力，依照嚴格的學術標準，完成了調查與審定的工作，並再次強調，台大深信：沒有學術倫理與誠信，就沒有學術名譽，所以台大一定堅持學術倫理與誠信的標準，以維護近百年的學術名譽，請社會大眾信任台大處理學術事務的能力，也尊重台大的專業判斷。

管中閔提到，學術倫理的維護，主要必須仰賴學者（包括老師和學生）的自覺和自主判斷，這次事件帶給台大很大的警惕；在未來，台大會加強對學術倫理規範的宣導和教育，避免再發生違反學術倫理的事情，傷害台大的名譽。所有台大師生也將更加努力，堅守誠信，追求真理，不會讓社會失望，「未來的台大一定會是一個更好的台大。」

▲台大認定林智堅論文抄襲，校長管中閔說重話。（圖／記者李琦瑋攝，2022.08.09）
▲台大認定林智堅論文抄襲，校長管中閔說重話。（圖／記者李琦瑋攝，2022.08.09）
今日天氣／花東恐飆38度！今10縣市高溫　中南部山區午後防大雨

根據中央氣象局預報，今（10）天持續受南方雲系影響，環境為東南風，台東地區及恆春半島有局部短暫陣雨，西半部及宜蘭山區會有局部短暫雷陣雨，中南部山區要留意局部較大雨勢。基隆北海岸及高屏沿海空曠地區易有較強陣風；而南部、東南部（含綠島、蘭嶼）沿海地區及澎湖有長浪發生的機率，從事海邊活動請多加留意。

第7號颱風木蘭昨晚8點位於鵝鑾鼻西南西方960公里海面上，預測向雷州半島及海南島的方向移動，對台灣天氣無直接影響。

而溫度方面，今天各地高溫約32度到35度，大台北、嘉義以南及東半部局部地區容易出現36度以上高溫，特別是花蓮縱谷及台東有38度極端高溫發生機率。

▲（圖／記者郭佩蓉攝）
▲根據中央氣象局預報，今日花東恐飆38度，10縣市出現高溫，中南部山區午後防大雨。（圖／記者郭佩蓉攝）

台大認定論文抄襲拔學位！林智堅嘆遺憾「難以接受」

民進黨桃園市長參選人林智堅論文風波爭議多日，台灣大學昨（9）日認定林智堅國發所論文抄襲，並撤銷碩士學位。對此，林智堅昨下午舉行記者會，對於論文被認定抄襲感到遺憾，難以接受。

林智堅表示，他進入台大國發所就讀時，還只是市議員身分，求學就是希望能充電，求學期間他也盡量排除公務行程，利用禮拜五、禮拜六的時間修課，相信同學都能感受到他的用心。

林智堅提到，上次記者會就已經提出很多證據，包括上次提供給學倫會跟老師的e-mail內容，在臉書上也都公開，但台大不把他提供的證據當成證明，學倫會稱那些證據沒辦法證明論文是自己寫作的，他感到非常遺憾，難以接受。

林智堅說，如果陳明通老師當初沒有提供他2月份的初稿給余正煌，今天不會坐在這裡，也沒有這些事，儘管有人證、事證，但台大完全不採用，質疑未審先判，他無法理解與接受台大做出這樣審定。

林智堅表示，過去擔任新竹市績，他相信市民並不在乎，他是學士還是碩士學歷，2014年選舉還沒拿到台大學位，他用自己政績取得市民的肯定，因而順利連任，過去8年間，市民給予他個人施政滿意度及肯定，團隊在各項評比中名列前矛。

林智堅提及，昨天請律師寄e-mail到台大，表示可以在本週四上午或週五下午到學倫會陳述意見，準備到學校說明，卻在今早被突襲，「昨天信才寄出去，今早就大動作開記者會」，很遺憾發生這樣的事情，也對於因為參選造成台大與中華大學困擾感到抱歉，對於台大學倫會做出取消碩士資格的審定無法理解，他強調難以接受。

▲台大國發所論文遭認定抄襲，學位遭撤銷，林智堅表示不影響參選桃園市長。（圖／記者呂炯昌攝，2022.08.09）
▲台大國發所論文遭認定抄襲，學位遭撤銷，林智堅表示不影響參選桃園市長。（圖／記者呂炯昌攝，2022.08.09）
BLACKPINK在台唯一演唱會　黃捷：讓高雄搭上粉黑旋風

韓國天團BLACKPINK在台唯一一場演唱會，將在明年三月登場，高雄市議員黃捷昨（9）針對BLACKPINK舉辦高雄場演唱會，進行市長施政報告質詢，她也希望市府相關單位，將觀光效益極大化，讓高雄搭上粉黑炫風，在世界舞台發光發亮。

黃捷表示，世界級的韓國女團BLACKPINK將來台灣舉辦演唱會，地點更唯一選擇高雄，這是對高雄文化產業的肯定，身為高雄人她深感驕傲，希望藉由這次機會，讓世界能看見高雄的藝文成果。

黃捷說，昨日剛好有國民黨議員質詢，向市長建議邀請韓冰與白冰冰來高雄表演，但在同一時間高雄市政府已經準備迎接BLACKPINK來高雄表演，相較之下形成強烈對比，顯現市長的眼界與規格。

高雄市長陳其邁笑說，他一開始也不知道，很多年輕的幕僚大家都非常的興奮，韓國的天團要來台灣，所以他也稍微google一下，這一場是台灣唯一的一場演唱會，從過去到現在，我們對於不管是流行文化，或者是很多大型的演唱會，高雄也都非常的有經驗，高雄一定會做好最好的準備，歡迎BLACKPINK來到高雄演出。

黃捷表示，高雄擁有世界級的場館，能好好招待每一位BLINK的到來，他也提醒交通局、觀光局、新聞局等相關單位，準備好交通轉運、活動交管、城市行銷等規劃，將觀光效益極大化，讓高雄搭上粉黑炫風，在世界舞台發光發亮。

▲高雄市議員黃捷今（9）針對BLACKPINK舉辦高雄場演唱會，進行市長施政報告質詢。（圖／翻攝自議會直播）
▲高雄市議員黃捷今（9）針對BLACKPINK舉辦高雄場演唱會，進行市長施政報告質詢。（圖／翻攝自議會直播）
《非常律師禹英禑》朴恩斌、連俞涵是雙胞胎？鑑定照出爐

韓劇《非常律師禹英禑》紅遍國際，使得演員群人氣三級跳，女主角禹英禑（朴恩斌 飾）戲裡戲外舉止都備受討論，觀眾也發現，台灣演員連俞涵在2015年演出《一把青》的模樣神似禹英禑；該劇第二集婚紗滑落的女主角金花英（夏英 飾），神情也跟藝人申世景有幾分相似。

女主角朴恩斌劇中飾演「汪洋律師事務所」的新進律師，患有自閉症類群障礙症中的亞斯伯格症候群，卻是智商164的天才，以首爾大學法學院第一名之姿畢業，律師考試超過滿分的1500分，擁有過目不忘的能力，但缺乏社交能力、不擅表達情緒，「豚鯨」是她最愛的生物及心靈朋友。

觀眾追劇發現，連俞涵留短髮時，跟《禹英禑》中的朴恩斌「撞臉」，2人都有白皙肌膚之外，戲外神韻相似度極高，甚至出現「連俞涵在講韓文」的錯覺。

《禹英禑》第二集中，因家族事業關係，金花英被迫嫁給建設公司的長孫洪真旭（朴智勳 飾），2人原本舉辦氣派婚禮，豈料花英看到喜歡的人不慎摔倒，婚紗因而滑落導致走光，該橋段引起熱議，網友發現金花英的美貌，神似藝人申世景，2人彷彿雙胞胎姊妹。

《非常律師禹英禑》講述智商高但社商（SQ）低，患有自閉症類群障礙症的禹英禑，作為律師成長過程的療癒故事，首集收視率雖然只有0.94％，但隨著溫暖、感人的劇情，最新一集收視率高達14.9％，亦是當今討論度最高的韓劇。

▲▼連俞涵（上下圖左）跟朴恩斌神韻相似度高。（圖／channel.ena.d IG、一把青FB）
▲▼連俞涵（上下圖左）跟朴恩斌神韻相似度高。（圖／channel.ena.d IG、一把青FB）
正妹直播一半「胸部電梯向下」！走山畫面曝光　網友嚇傻

隨著科技的發展，現在越來越多人都是透過直播的方式來賣貨，直接Live與客群互動，最直接也最能溝通，然而各行各業競爭者百百個，如何脫穎而出就成為直播主最傷腦筋的課題。然而，近日一名大陸的正妹在直播賣貨時，不知怎麼回事，她的胸部不斷的往下移動，讓觀看直播的觀眾相當傻眼，在微博掀起討論。

近日微博上瘋傳一段影片，一名長相甜美的正妹，長相有點激似Sandy吳姍儒，一出場就穿著能彰顯身材曲線的藍色上衣，搭配牛仔褲，好身材一覽無遺，沒想到直播開到一半，介紹商品到激動處時，女子的胸部突然開始「大走山」，跑到肋骨與腹部中間，奇特景象令人嘖嘖稱奇。

根據《巴士的報》消息指出，不少觀看該場直播的觀眾都非常傻眼，有人推測大概是上衣內搭的BRATOP掉了，才會導致這種景象，不少網友紛紛截圖瘋傳「哇X！這是愚公移山是吧！」、「不敢相信，胸部真的掉下去了呀！」、「哇！這是墊多少才會掉下來啊」、「這墊的屬實有點多了」、「應該是內搭的罩杯背心掉下來了吧」、「她真實身材肯定沒料...這是BRATOP墊太大掉下來的」。

但也有網友不以為，認為這只不過是炒熱話題度的手法「炒作吧，自己胸部走山了會不清楚嗎？」、「想要脫穎而出不簡單，還得想個戲法才能夠贏啊，真牛」；事實上，大陸帶貨直播確實各有其招，競爭同行實在太多，除了邀請明星站台之外，先前有診所為了宣揚隆乳手術，甚至請來模特兒脫衣展示，讓觀看直播的觀眾全傻眼，事後遭到檢舉尺度太大，但該診所確實在網路上博得巨大聲量。（編輯：郭佩蓉）

▲一位大陸正妹直播主帶貨時，結果胸部大走山卻渾然不知，引起網友議論。（圖/翻攝微博）
▲一位大陸正妹直播主帶貨時，結果胸部大走山卻渾然不知，引起網友議論。（圖/翻攝微博）

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