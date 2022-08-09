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跑山獸搜救影片曝！上百隻蝴蝶飛舞　台鐵員工卻趴臥潭底

▲跑山獸公開，7/19當天在谷關馬崙山搜救台鐵員工的影片，同時也呼籲登山客，一定要做好萬全準備。（圖／跑山獸YouTube）
▲跑山獸公開，7/19當天在谷關馬崙山搜救台鐵員工的影片，同時也呼籲登山客，一定要做好萬全準備。（圖／跑山獸YouTube）

編輯中心/綜合報導

2022-08-09 22:28:15

彰化一名台鐵員工、42歲的粘姓男子，於今年7月14日到台中谷關馬崙山獨自登山後失蹤多日，家屬更開出50萬元請求外界幫助，而知名捷克籍登山好手「跑山獸」也接受委託，在19日加入行動，當天也終於在瀑布潭底找到粘男。對此，跑山獸也在YouTube上公開一切的搜救過程，並提醒呼籲所有人，請務必做好萬全準備在上山。

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跑山獸6日在YouTube頻道公開，7/19當天他加入搜救的完整過程，而在出發前，他就透過監視器，確定粘男是獨自前往谷關七雄馬崙山，他表示，馬崙山的步道其實很明顯，再加上粘男手機訊號出現的時間顯示，酸然有很長的間隔，但基地台卻都沒有改變，而且位直依舊停在海拔2000公尺以上，並推測對方很可能在回程時發生狀況，導致動彈不得。

跑山獸進一步指出，粘男很可能沒有使用「離線地圖」的習慣，所以才會搞錯下山的方向，走了反方向的東側，反而進到更深的白姑大山，再加上缺水，就應該是下切找水源去了，所以跑山獸也決定跟著這樣的想法，下切搜救，但他也強調「我永遠不會建議隨機下切，當進行下切的同時，絕對會思考『自己可以再上來！』」。

▲跑山獸公開7/19當天在谷關馬崙山搜救的過程影片。（圖／跑山獸YouTube）
▲跑山獸曾提到，泰雅族的太太羅勃依曾告訴過他，黃色蝴蝶在泰雅族傳統象徵「事情圓滿落幕」，他也覺得這或許是死者透過蝴蝶傳達「慶幸有人發現自己」。（圖／跑山獸YouTube）
後來，跑山獸一路下切，從海拔2305公尺切到1700公尺的主支流交匯處，整個過程環境非常險峻，而且都是未知的地形，就連豐富驚豔的他都感到害怕，接著在參考各式各樣的地圖資訊、交叉比對過後判斷，溪流下流收窄，溪水不易流出去，「人很有可能會被卡在瀑布裡」。

於是他決定逆流而上，最終才走到一座數百隻蝴蝶飛舞的峽谷，但眼前的景象，卻讓跑山獸錯愕又震驚，因為有個身穿藍色衣服的人，正趴在溪谷裡。由於搜救人員無法及時趕到，跑山獸決定先用繩索將粘男遺體固定在石塊上，以免被沖走，隔天空勤才終於透過直升機吊掛的方式，將粘男送回家。

最後跑山獸也語重心長的，呼籲各位登山客，一定要做好萬全準備，「這真是一個艱難的工作，即使家屬有提供50萬的台幣懸賞，我不想再搜尋失蹤的人…請學習如何使用地圖導航的常識，最好有GPS裝置，並為任何行程做功課！拜託！」（編輯：詹鎰睿）


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