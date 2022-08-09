跑山獸搜救影片曝！上百隻蝴蝶飛舞　台鐵員工卻趴臥潭底

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跑山獸進一步指出，粘男很可能沒有使用「離線地圖」的習慣，所以才會搞錯下山的方向，走了反方向的東側，反而進到更深的白姑大山，再加上缺水，就應該是下切找水源去了，所以跑山獸也決定跟著這樣的想法，下切搜救，但他也強調「我永遠不會建議隨機下切，當進行下切的同時，絕對會思考『自己可以再上來！』」。
後來，跑山獸一路下切，從海拔2305公尺切到1700公尺的主支流交匯處，整個過程環境非常險峻，而且都是未知的地形，就連豐富驚豔的他都感到害怕，接著在參考各式各樣的地圖資訊、交叉比對過後判斷，溪流下流收窄，溪水不易流出去，「人很有可能會被卡在瀑布裡」。
於是他決定逆流而上，最終才走到一座數百隻蝴蝶飛舞的峽谷，但眼前的景象，卻讓跑山獸錯愕又震驚，因為有個身穿藍色衣服的人，正趴在溪谷裡。由於搜救人員無法及時趕到，跑山獸決定先用繩索將粘男遺體固定在石塊上，以免被沖走，隔天空勤才終於透過直升機吊掛的方式，將粘男送回家。
最後跑山獸也語重心長的，呼籲各位登山客，一定要做好萬全準備，「這真是一個艱難的工作，即使家屬有提供50萬的台幣懸賞，我不想再搜尋失蹤的人…請學習如何使用地圖導航的常識，最好有GPS裝置，並為任何行程做功課！拜託！」（編輯：詹鎰睿）