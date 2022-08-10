論文抄襲！政治人物幹嘛念碩士 律師：懷疑台灣學歷自卑
民進黨桃園市長參選人林智堅遭控其國立台灣大學碩士學位論文涉嫌抄襲，台大昨（9）日召開記者會公開說明，認定林智堅抄襲、且情節嚴重，並經教務處核定撤銷其碩士學位。對此，律師林智群就表示，除非很愛學術研究，不然「我不曉得政治人物跑去念碩士的理由是什麼」，懷疑台灣有「學歷自卑的情況」。
律師林智群昨（9）日在臉書發文，表示除非很愛學術研究，不然他不曉得政治人物跑去念碩士的理由是什麼，因為現在的選民（也是一堆碩博士）根本不會因為你是碩士就投你一票，「你寫的論文還會被拿出來檢視，念碩士到底哪裡好？」
「不過我懷疑台灣還是有一種學歷自卑的情況」，林智群舉例，比如周杰倫，明明他的成就已經很棒了，他還是會以沒念過大學為遺憾，「有些人念過大學，但還是會以沒念台大為遺憾，有那個需求，就有供給，台大也樂得開一堆碩士班給大家念，順便賺錢，學生付了錢，論文寫不出來，老師還提供資源，一魚多吃，一個素材做出幾個論文，也不是不能想像」。
林智群也在文末建議，「我覺得台大可以趁這個機會清查一下，這種事情都是冰山一角，不過有時候越挖越難看，學校最後決定乾脆不要去碰比較好」。而林智堅對於台大認定論文抄襲拔學位一事，昨日也召開記者會，表示「對於論文被認定抄襲感到遺憾，難以接受」。（編輯：郭佩蓉）