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風格茶飲ODD ONE OUT進軍東區　怪奇手搖飲加入調酒工藝

▲foodpanda 創辦人暨前執行長Ronald Chen，與新加坡國際米其林餐飲集團 The Lo & Behold共同打造，首家非典型創意茶飲店ODD ONE OUT（簡稱OOO，英文字母的歐歐歐），以調酒工藝打破千篇一律的手搖飲製程，把「優勝美地」、杜松、「台北恰恰」等怪奇「原茶頑味」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲foodpanda 創辦人暨前執行長Ronald Chen，與新加坡國際米其林餐飲集團 The Lo & Behold共同打造，首家非典型創意茶飲店ODD ONE OUT（簡稱OOO，英文字母的歐歐歐），以調酒工藝打破千篇一律的手搖飲製程，把「優勝美地」、杜松、「台北恰恰」等怪奇「原茶頑味」。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

2022-08-12 16:11:47

在台灣百家爭鳴的手搖飲，還能喝出什麼新奇？由外送平台foodpanda創辦人暨前執行長 Ronald Chen，與新加坡國際米其林餐飲集團The Lo & Behold共同打造，首家非典型創意茶飲店ODD ONE OUT（簡稱OOO，英文字母的歐歐歐），打破千篇一律的手搖飲製作過程，以調酒工藝調成出獨特怪奇的「原茶頑味」，把「優勝美地」、杜松、「台北恰恰」拿來喝，在極簡具有強烈個性的建築設計中，把喝茶當作一種藝術、塑造出獨特的生活風格。

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在台經營foodpanda約14年的前創辦人暨執行長Ronald Cha，因熱愛台灣再度返台創業，攜手曾於各國際知名餐飲品牌亞太地區營運超過15年經驗的Patrick Sun，打造首家非典型創意茶飲店ODD ONE OUT。希望向「STARBUCKS星巴克」看齊，立志不只是賣咖啡，藉由完整的品牌與經營，塑造出具有台灣代表性生活風格的茶飲。

▲首家非典型創意茶飲店ODD ONE OUT座落台北東區，中性茶色溫潤空間，預料將成最新打卡熱點。（圖／ODD ONE OUT提供）
▲首家非典型創意茶飲店ODD ONE OUT座落台北東區，中性茶色溫潤空間，預料將成最新打卡熱點。（圖／ODD ONE OUT提供）
▲左起：Ronald Chan、Patrick Sun，細數兩人創立ODD ONE OUT初衷。（圖／記者蕭涵云攝）
▲左起Ronald Chan、Patrick Sun，細數兩人創立ODD ONE OUT初衷。（圖／記者蕭涵云攝）
兩人意識到「台灣珍珠奶茶」風靡歐美與全世界，即使全球擁有越來越多的人口懂喝珍珠奶茶，但卻沒有一家像「星巴克」的Big Brand，可以深入各國家成為一種象徵。適逢疫情期間許多小酒館、酒吧停業，兩人遂突發奇想找來調酒師研發創作「無酒精手搖飲」，以調酒工藝的概念，為手搖飲嚐試過去沒見過的原料、喝到許多有趣的配方。

Odd意指怪奇，同時也象徵著獨特，分享有一種存在，是想做的事、說出來的話，總是跟別人不一樣，卻是足以讓自己引以為傲的創意閃光點。引申出與眾不同、不隨波逐流的ODD ONE OUT。打破眾人對茶的單一印象，結合調酒師的手作技藝工法及堅持天然原料的品質，研發出充滿層次的味覺體驗，打造原茶頑味、純茶、拿鐵、冰沙及Gelato義式冰淇淋五大類體驗。每一杯都是深刻的藝術和人生思考，呼應著OOO代表玩味生活、獨一無二的非典型風格，是適合每個人的怪奇體驗。

將翠玉烏龍、台中有機銀耳、及野薑花一起烹煮，最後加入手作香茅糖漿點綴，打造一段名為「忘憂」的高山之旅，品飲一陣清香最後散發香茅餘韻。把椰子水跟茶葉泡在一起搭配火烤椰子、以及有如雲朵般的杏仁椰奶凍，彷彿喝進一陣清涼的微風。藍色螺旋藻搖曳著迷幻，在雨後天空綻放著抹茶綠色漸層，釋放出薰衣草香氣與牛奶白色迷霧，引領人們進入「優勝美地」。將來自琴酒的主要調味－杜松子打造成果凍入茶，艷夏啜飲一口緋紅烏龍，讓芒果乾的香甜蔓延對酒精的渴望。伯爵香茅冰淇淋打造的「加冕」冰沙，添加奶油乳酪cream cheese打造的濃醇起司奶蓋搭配法式脆糖，再以檸檬皮酸香去膩，彷彿用喝的甜品。

▲在翠玉烏龍中加入台中有機銀耳及野薑花一起蒸煮的「忘憂BLISS」。（圖／ODD ONE OUT提供）
▲在翠玉烏龍中加入台中有機銀耳及野薑花一起蒸煮的「忘憂BLISS」。（圖／ODD ONE OUT提供）
▲藍色螺旋藻與抹茶漸層出帶有薰衣草香氣、及牛奶白色迷霧的「優勝美地」。（圖／ODD ONE OUT提供）
▲藍色螺旋藻與抹茶漸層出帶有薰衣草香氣、及牛奶白色迷霧的「優勝美地」。（圖／ODD ONE OUT提供）
由新加坡知名米其林餐飲集團 The Lo & Behold 共同策劃品牌形象，過去曾協助多個品牌打造星級米其林餐廳，如亞洲知名米其林三星榮耀的Odette，更晉身亞洲50大餐廳第8名。為新塑茶飲與藝術的結合，在OOO極簡的設計主調中，添加大量的筆刷及曲線藝術元素，藉此展現冰勺畫過的痕跡；奶白色店內牆面與戶外廊道的開放式流線設計，宛如茶飲衝浪般一波波襲來，美成台北東區街頭最新的打卡熱點。

OOO不只翻轉茶飲文化，更想告訴人們「你的怪奇並不孤獨」，概念店二樓以雕塑型傢俱設置一個怪奇小聚落，猶如藝廊般展出「Embrace the odd 擁抱怪奇」特展，可以在啜飲手搖茶的短暫停留時刻品味生活藝術。開幕初期與新加坡視覺藝術家Kiat合作，擅長透過與所選媒介之間的抽像對話，捕捉其中看不見的精神靈魂；杯身上看似隨性的色彩筆觸，便是其品嚐茶飲後展現味蕾的輕重與酸甜。另也匯聚朋友、合作夥伴間的趣味創作，其中一幅構圖聚焦店內馬桶的作品《精神時光屋》，描繪現代人常在私密個人空間中迸發有趣念頭。

ODD ONE OUT店家資訊
地址：台北市大安區敦化南路一段187巷48號
電話：02-27719001
營業時間：週一～週四 12:00-19:00、週五～週日 12:00-21:00

▲吧檯牆面以軟木塞拼出撕裂線條，象徵打破舊有茶飲規矩。（圖／ODD ONE OUT提供）
▲吧檯牆面以軟木塞拼出撕裂線條，象徵打破舊有茶飲規矩。（圖／ODD ONE OUT提供）
▲概念店二樓正展出「Embrace the odd 擁抱怪奇」特展。（圖／記者蕭涵云攝）
▲概念店二樓正展出「Embrace the odd 擁抱怪奇」特展。（圖／記者蕭涵云攝）
▲像小酒館都會有的酒柱一樣，ODD ONE OUT在店內特別設置一整排茶柱。（圖／記者蕭涵云攝）
▲像小酒館都會有的酒柱一樣，ODD ONE OUT在店內特別設置一整排茶柱。（圖／記者蕭涵云攝）
▲透過走進ODD ONE OUT店內，啜飲怪奇手搖飲後迴轉走出廊道，享受不同時間的陽光折射屬於自己的時刻。（圖／ODD ONE OUT提供）
▲透過走進ODD ONE OUT店內，啜飲怪奇手搖飲後迴轉走出廊道，享受不同時間的陽光折射屬於自己的時刻。（圖／ODD ONE OUT提供）

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