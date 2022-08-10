他送老爸「最狂父親節禮物」！全場一看驚呆了：有錢真好

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直到原PO有了孩子、有了家庭以後，才發現爸爸一直以來的購車考量，都是以家人為主，為了家中的三個小孩，爸爸總是選舒適的車款，而非他最喜歡的，「直到偶然一次聊起Defender，看見他突然打開話匣子，才發現他並非只是喜歡進口車而已，其實內心藏著一個男孩魂！於是我默默在心中告訴自己，我要買這台給老爸」。
原PO當時先和業務串通好預約試駕，某天中午和爸媽用餐完便提議飯後走走散步，但其實是要繞去展間，豈料到了展間以後，爸爸隔著玻璃看見Defender，眼睛為之一亮，主動說要進去看，在業務解說車輛特色以後就開始試駕，「老爸還問怎麼不用預約就可以試駕，殊不知我早就跟業務串通好了」。
原PO說，試駕完以後，平常算安靜的老爸那天話特別多，也讓他更確定自己要買車給老爸，「首先我要感謝老婆願意支持我這個瘋狂的舉動，雖然揹著20年房貸與5年車貸，但老婆知道我的真的很想幫老爸圓這一個夢，經濟也還過得去，就答應我了」。
他也在文末透露，「總之，小弟很開心可以在步入不惑之年前，有能力為一直以來辛苦打拼的爸爸獻上一點小小心意。男人之間不用多說什麼，一個最簡單的笑容已經說明了一切，以上就是我送過老爸最狂的禮物，雖然可以獲得老爸的快樂但還是鼓勵大家量力而為啦」。
貼文一出，掀起熱議，「原PO太猛了...希望我爸不要看到這篇...」、「好扯……我一輩子也送不了這種禮物吧」、「幸好我爸要幾台，我都只要用紙紮就辦得到了」、「哇送Land rover太狂了吧，爸爸比讚好可愛」、「原PO好孝順！」、「有錢真好」、「恭喜」、「家人的笑容真的是再多金錢都比不上的」。（編輯：郭佩蓉）