林智堅論文抄襲風波延燒！網爆「湊字數神器」大學生都知

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但也有網友說，「我們通識老師一開學就講不要用這個他會抓，直接沒機會使用」、「其實就是賭老師會不會一篇一篇看」、「我們學校服學心得很多人用這個產生器，老師還真的都會去看大一每個人的心得，抓到就叫他們重寫！佩服老師的用心」、「這個超爛完全不通順，只要有被檢查到就被抓出來了吧」、「同學這樣搞，真的被當」」、「我同學之前的組員國文課報告也是用這個，是一個人要負擔好幾百字的那種作業，文章完全狗屁不通，但我同學不知道有這種東西，我跟他講他才發現，差點氣死」。
而《NOWnews今日新聞》記者也實際到「唬爛產生器」網頁打上「論文抄襲」，字數「100」，得到的結果則是「透過逆向歸納，得以用最佳的策略去分析論文抄襲。當你搞懂後就會明白了。探討論文抄襲時，如果發現非常複雜，那麼想必不簡單。就我個人來說，論文抄襲對我的意義，不能不說非常重大。領悟其中的道理也不是那麼的困難。其實，若思緒夠清晰，那麼論文抄襲也就不那麼複雜了」，乍看之下以為是花費工夫寫出來的，但實際上仍是廢文。
事實上，「唬爛產生器」是台大資工系的研發，而不只有這個，網路上也有不少類似的程式，像是「報告產生器」、「心得感想產生器」和「垃圾話產生器」，甚至還有「論文產生器」，且若需要用英文也可以，都有相關的程式，就看學生有無誠實面對自己。（編輯：郭佩蓉）