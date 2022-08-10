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林智堅論文抄襲風波延燒！網爆「湊字數神器」大學生都知

▲林智堅論文抄襲風波延燒，就有不少網友討論「唬爛產生器」，只要輸入主題和字數，就能馬上產出一篇報告。(圖／NOWnews製表)(圖／記者呂炯昌攝)
▲林智堅論文抄襲風波延燒，就有不少網友討論「唬爛產生器」，只要輸入主題和字數，就能馬上產出一篇報告。(圖／NOWnews製表)(圖／記者呂炯昌攝)

編輯中心/綜合報導

2022-08-10 09:56:48

民進黨桃園市長參選人林智堅的台大國發所碩士論文遭檢舉抄襲，台大昨（9）日也召開記者會，認定林智堅抄襲、且情節嚴重，並經教務處核定撤銷其碩士學位，消息一出也引發各界熱議，就有大學生在網路上曾討論過能輕鬆寫報告的「唬爛產生器」，只要輸入主題與字數，就能秒產出一篇報告，貼文一出，掀起熱議。

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▲台大認定論文抄襲拔學位！民進黨桃園市長參選人林智堅嘆遺憾，難以接受。（圖／記者呂炯昌攝，2022.08.09）　
▲台大認定論文抄襲拔學位！民進黨桃園市長參選人林智堅嘆遺憾，難以接受。（圖／記者呂炯昌攝，2022.08.09）　
最近抄襲的話題因選舉而起，論壇上也掀起討論，就有網友在社群平台《Dcard》上分享「唬爛產生器」，表示老師叫他們寫心得報告，就想到有這種東西，貼文一出，網友紛紛留言，「原來有這種東西」、「這很神阿，湊字數神器」、「這也太酷」、「太晚知道這個棒東西了」、「我同學都直接貼食譜，老師完全沒發現」、「期中報告我自己寫90分，用唬爛產生器95分」。

但也有網友說，「我們通識老師一開學就講不要用這個他會抓，直接沒機會使用」、「其實就是賭老師會不會一篇一篇看」、「我們學校服學心得很多人用這個產生器，老師還真的都會去看大一每個人的心得，抓到就叫他們重寫！佩服老師的用心」、「這個超爛完全不通順，只要有被檢查到就被抓出來了吧」、「同學這樣搞，真的被當」」、「我同學之前的組員國文課報告也是用這個，是一個人要負擔好幾百字的那種作業，文章完全狗屁不通，但我同學不知道有這種東西，我跟他講他才發現，差點氣死」。

而《NOWnews今日新聞》記者也實際到「唬爛產生器」網頁打上「論文抄襲」，字數「100」，得到的結果則是「透過逆向歸納，得以用最佳的策略去分析論文抄襲。當你搞懂後就會明白了。探討論文抄襲時，如果發現非常複雜，那麼想必不簡單。就我個人來說，論文抄襲對我的意義，不能不說非常重大。領悟其中的道理也不是那麼的困難。其實，若思緒夠清晰，那麼論文抄襲也就不那麼複雜了」，乍看之下以為是花費工夫寫出來的，但實際上仍是廢文。

▲只要在「唬爛產生器」打上主題和字數，就能馬上得到一份報告。（圖／翻攝自唬爛產生器網頁）
▲只要在「唬爛產生器」打上主題和字數，就能馬上得到一份報告。（圖／翻攝自唬爛產生器網頁）
事實上，「唬爛產生器」是台大資工系的研發，而不只有這個，網路上也有不少類似的程式，像是「報告產生器」、「心得感想產生器」和「垃圾話產生器」，甚至還有「論文產生器」，且若需要用英文也可以，都有相關的程式，就看學生有無誠實面對自己。（編輯：郭佩蓉）

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