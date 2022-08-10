澳洲打工錢也多！他納悶「為何想去柬埔寨」　關鍵差異曝

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他隨後提到，澳洲近年因疫情影響，非常缺工，時薪27澳幣(約新台幣540)的勞動工作到處都有，若會點英文也可當餐廳服務生，時薪也有23澳幣(約新台幣460)左右。
原PO也提到，在台灣更有許多代辦機構能申請澳洲的簽證，簽證費10500元加上手續費1500元就能搞定，只是戶頭需要有10萬以上的存款，但郵局放滿24還是48小時就能申請，機票再貴也在30000以內，身上攜帶2萬到4萬台幣，總共準備個8萬2千元左右，這些錢在澳洲待一個月就能賺回來了。
如果再拚一點，直接在台灣先連絡好工作，落地澳洲就開始上工，每天上8小時，一個月就有8萬多元，算上加班甚至可達10萬元，這也讓他不禁困惑「打工度假簽證一次可以申請一年，只要跟雇主協調好，就可以選擇要什麼時候出境、入境，或者回台灣看家人，再怎麼樣也比去柬埔寨好太多了」。
而疑問曝光後，立刻有網友戳破關鍵差異「因為柬埔寨主打輕鬆高薪，去澳洲只能做苦力活，很多好吃懶做的都會選柬埔寨，然後就被騙了」、「因為就有人想一夕致富，不願意腳踏實地賺錢，去澳洲殺牛、採草莓好累，不會講英文也不想學」、「澳洲打工換宿的宣傳度跟申請難度差太多，所以去柬埔寨打工會讓人覺得簡單快速」。（編輯：潘毅）