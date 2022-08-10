夜市烤玉米「3支110元」被罵黑店！老饕一吃震驚：俗到爆
夜市是台灣的特色之一，遍及北中南部，除了各式店家、餘興遊戲，還有許多美食、小吃讓人百吃不厭，深受民眾喜愛；但近年物價飛漲，也讓不少人苦嘆「連夜市小吃也變超貴」，不過，就有一名網友在夜市聽到有人罵「3支玉米110元賣超貴，根本黑店」，讓他很傻眼，貼文一出，掀起熱議。
該名網友今（10）日在臉書社團《爆廢公社公開版》發文，表示他最近到夜市買烤玉米，豈料上一位買烤玉米的客人竟然對著店家大聲嚷嚷「賣這麼貴！黑店！是誰要跟你們買啦」，接著就氣沖沖的走人。
而原PO下秒看到價格，馬上買三支烤玉米來啃，「一支40元，三支110元，這根本佛心價，烤玉米基本上都80元起跳，還買過一支120元的」，也讓他在文末直呼「吃米不知米價，到底怎樣才算便宜」。
貼文一出，掀起熱議，「很便宜啊」、「鄉下一堆3支100」、「外面很多秤重的，你買買看，一隻保證破百」、「哈哈，他沒吃過兩支快300的，聽到價格真的嚇到吃手手」、「我在士林買過一支烤玉米210元，害我超傻眼」、「俗到爆......」、「我在花蓮夜市買過一支115元的」、「真的便宜，屌打台南」、「這家好佛」、「曾經買過秤重的一支$180，三支$110佛心價來的」、「真的便宜」。（編輯：郭佩蓉）