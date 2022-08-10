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林智堅抄襲爭議　台大研究生協會：遵守學倫、盼討論制度

▲台大研究生協會長許冠澤（中）今（10）日回應林智堅論文抄襲議題，呼籲社會聚焦在此案凸顯的結構性問題，盼各黨勿再以此做為選舉攻防的工具。（圖／記者李琦瑋攝，2022.08.10）
▲台大研究生協會長許冠澤（中）今（10）日回應林智堅論文抄襲議題，呼籲社會聚焦在此案凸顯的結構性問題，盼各黨勿再以此做為選舉攻防的工具。（圖／記者李琦瑋攝，2022.08.10）

記者李琦瑋／台北報導

2022-08-10 11:12:56

台大學生會、研究生協會將辦理 「第13屆校長遴選系列活動」，以「聯合提問」及「座談會」的方式讓學生與校長參選人直接互動，今（10）日召開記者會說明活動期程。針對外界關注林智堅論文抄襲事件，台大研究生協會長許冠澤在會上回應，學生自治組織堅持要遵守學術倫理，也應堅持回歸學術倫理的制度討論，盼各黨勿再以此做為選舉攻防的工具。

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民進黨桃園市長參選人林智堅日前被爆出其台大國發所碩士論文涉嫌抄襲同所學生余正煌，台大昨天認定林智堅抄襲余正煌論文，經教務處核定撤銷其碩士學位，並公開抄襲細節。林智堅委任律師黃帝穎昨天表示，目前尚未收到台大處分書，收到後會研議救濟方式。

許冠澤說，尊重學倫會運作，也尊重當事人對於行政程序內容上的行政救濟，但此案發展至今，已可明顯認定成為各政黨政治角力工具，作為學生自治組織當然堅持要遵守學術倫理，也應堅持回歸學術倫理的制度討論，「我們無意為任一政黨背書，也盼各黨勿再以此做為選舉攻防的工具。」

許冠澤表示，盼社會聚焦在此案凸顯的結構性問題，也就是著重討論未來台灣高教學制、學術倫理規範如何把關的具體方式，因為這不只是台大要面對的問題，也是台灣學術界在相關事件之後，都該共同思考的問題。

對於媒體詢問台大早在2016年就有時任校長楊泮池論文造假案，但台大直到林智堅爭議才在7月8日宣布「即日起學位論文繳交前須進行論文原創性比對，合格後才算完成離校手續」，會覺得太慢規定嗎？

許冠澤回應，確實更早之前就有論文抄襲爭議，顯現學術倫理制度面、結構性問題沒有被根本解決，學生組織會對此再發聲明稿補充。

媒體詢問相關學術問題會向台大校長參選人提問嗎？

台大學生會長孫語謙說，座談會希望學生可以跟參選人提問互動，事前會多蒐集提問或想法；學術倫理的結構性問題，還包括教師的時間分配，如有多少時間輔導學生、準備教學工作、發展自己的研究等，都可能受到制度面的影響，有一些相關的提問，若校長參選人願意做進一步回應、擔起責任來說明，會是比較理想的。

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