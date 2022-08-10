林智堅抄襲爭議　台大研究生協會：遵守學倫、盼討論制度

我是廣告 請繼續往下閱讀
許冠澤說，尊重學倫會運作，也尊重當事人對於行政程序內容上的行政救濟，但此案發展至今，已可明顯認定成為各政黨政治角力工具，作為學生自治組織當然堅持要遵守學術倫理，也應堅持回歸學術倫理的制度討論，「我們無意為任一政黨背書，也盼各黨勿再以此做為選舉攻防的工具。」
許冠澤表示，盼社會聚焦在此案凸顯的結構性問題，也就是著重討論未來台灣高教學制、學術倫理規範如何把關的具體方式，因為這不只是台大要面對的問題，也是台灣學術界在相關事件之後，都該共同思考的問題。
對於媒體詢問台大早在2016年就有時任校長楊泮池論文造假案，但台大直到林智堅爭議才在7月8日宣布「即日起學位論文繳交前須進行論文原創性比對，合格後才算完成離校手續」，會覺得太慢規定嗎？
許冠澤回應，確實更早之前就有論文抄襲爭議，顯現學術倫理制度面、結構性問題沒有被根本解決，學生組織會對此再發聲明稿補充。
媒體詢問相關學術問題會向台大校長參選人提問嗎？
台大學生會長孫語謙說，座談會希望學生可以跟參選人提問互動，事前會多蒐集提問或想法；學術倫理的結構性問題，還包括教師的時間分配，如有多少時間輔導學生、準備教學工作、發展自己的研究等，都可能受到制度面的影響，有一些相關的提問，若校長參選人願意做進一步回應、擔起責任來說明，會是比較理想的。