柬埔寨詐騙原型！石明謹憶「南寧案件」：台灣人騙台灣人

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等到了南寧當地後，會先帶看一些興建中的房子，有些傻傻的肥羊就會掏出現金投資，但若是遇到不願意掏錢的，就會被帶往不明的房子內，將手機、證件搶走後軟禁，並要求在台灣的家人匯錢，否則就不會放人離開。
但若是碰上家中經濟拮据，還異想天開要投資的人，下場就會是用「身體」償還，男的慘遭切腎，女的強迫從事性工作，或者加入他們的行列，「幫忙騙親朋好友過去，不用出賣肉體，還可以分紅」，導致當時在南寧有大批的台灣人，包括騙人和被騙的。
至於為何不報警，首先是因為身上沒有證件，被關在不明的房子內，還有彪形大漢二十四小時看守，「就算能逃出去，你也不知道自己身在何方，警察？你都不知道他們是不是同夥，有些人在路上就發現不對勁，很機靈的逃跑了，有些人就再也沒有回來，有些人後來就成了詐騙集團的一員」。
石明謹提到，後來台灣與對岸聯手掃蕩，抓了兩百多個詐騙分子和近千個受害者。回想到近期相似度高的柬埔寨詐騙，他直言「你在台灣都找不到像樣的工作了，去柬埔寨可以賺好幾倍的薪水，也不想想自己的能力值幾個錢」、「如果天上掉下不合理的報酬，有兩種可能，一種是你長得像金城武，一種是你自以為你長得像金城武」。（編輯：鍾怡婷）
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。