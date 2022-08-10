爆紅「迷你烤爐燒肉便當」台灣也有了！自己烤隱藏版牛舌
香港「迷你烤爐燒肉便當」可以隨時獨享無煙燒肉樂趣，在網路上爆紅引起熱論。如今，台灣爆炒石頭火鍋「石研室」攜手南投野奢露營「峇嵐杉丘」，打造最強「杉中寶盒」，提供主廚特製日月潭紅玉紅茶釜飯，首發搭配牛五花、日本和牛隨時開烤！還有限定Klook獨賣的隱藏版「炭燒牛舌」，台灣消費者不用再看著螢幕流口水囉。中秋節沒人約，就靠「迷你烤爐燒肉便當」自己Chill。
受到疫情影響，展現個人完美社交距離的創意好物應運而生，近期話題性最強的莫過於香港爆紅的「迷你烤爐燒肉便當」。主打「迷你無煙炭火烤爐」，只要按照便當內附給的爐炭、火柴搭配使用，一咖燒肉便當小烤爐在手、隨時說烤就烤，即使一個人用餐也有豐富小樂趣，當然守護環境安全、滅火用的水包也一應俱全。
台灣爆炒石頭火鍋「石研室」看準商機，攜手南投野奢露營「峇嵐杉丘」，將時下最流行的露營燒烤活動，轉以方便的餐盒形式呈現。打造兩款最強「杉中寶盒」，除了特製迷你烤爐，還提供主廚特製、使用日月潭紅玉紅茶製作的紅茶釜飯，搭配各式小菜、石研室特製微麻微辣的「赤sir醬」與新鮮肉片，首發「牛五花寶盒」、「日本和牛寶盒」隨時開烤，淡淡茶香佐新鮮燒肉超享受！
還有限定Klook獨賣的「炭燒牛舌」，更是饕客不容錯過的隱藏版口味！雙雙今起展開預購，最快8/16起便能至石研室和億北車店取貨，（數量有限，售完為止）。中秋節就靠「迷你烤爐燒肉便當」羨煞朋友圈。
因應中秋節烤肉熱潮，王品集團旗下3大燒肉品牌「Oh my!原燒、肉次方、最肉」推出7款燒肉禮盒應戰，8/25前不只有早鳥優惠價，預購再折200元、滿額還送氣泡酒；達成任務，再抽100名粉絲贈送總價值超過3,000元的套餐券。精品肉舖RÒUST BY T-HAM也打造5款職人級的烤肉饗宴，開吃A5日本和牛、西班牙伊比利豬。