英仙座流星雨明晚開看！景觀餐廳跟風 名字對中1字打9折
每年三大流星雨之一的「英仙座流星雨」，台北市天文館預測今年極大期將發生在8月12日（本週五）深夜至8月13日黎明前，而從明（11）日起到下週日（8/14）其實都相當適合觀賞。陽明山上的景觀餐廳「Wonder.land仙境」特別推出活動，從明日起到下週日這段期間只要來店消費，名字有「英」、「仙」、「座」、「流」、「星 」或「雨」的民眾，出示身分證件整桌消費打9折，除了9折優惠以外，如果消費者名字同時擁有兩個字，像是「英仙」、或「星雨」之類的，再招待個人一份炸薯條或一杯特別調飲。上山邊看流星雨邊吃飯，想想就開心！
英仙座流星雨因為輻射點位於英仙座而得名，和1月的象限儀座流星雨、12月的雙子座流星雨，被稱為年度三大流星雨。英仙座流星雨最大的特色就是流星速度快，接近每秒60公里，明亮的流星多還常看見「火流星」。其實欣賞流星雨不用特殊的天文器材，只要找個光害少、視野開闊的地方，盡量背向月光抬頭仰視，就能看到流星划過天空。
天文館表示，過去三大流星雨每年極大期時，平均每小時流星數量都有上百顆以上，但今年英仙座流星雨極大期受到滿月影響，數量可能較少。