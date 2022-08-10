花1萬3訂製「寵物羊毛氈」！成品讓飼主傻眼：鬆獅變博美
一名飼主為家中毛小孩，花了1萬3600元訂製「客製化的羊毛氈」，但成品出爐卻反而讓她怒火中燒，不僅鬆獅犬做的像博美、貓咪變成蜜袋鼯，雙方溝通後業者更表示修改作品要額外收費，否則也可以不要商品但不能退款，讓飼主氣得怒批「這是什麼離譜店家？」
根據飼主於《爆料公社》發文，自己花了13600元訂製家中一貓一狗的羊毛氈，結果店家發來成品圖後，不僅外觀差異相當大，連想要改得像一點都還要額外加錢，並且回應飼主「客製化產品可以不要，但不退費」，讓原PO暴怒決定將作品傳到網路上，讓眾人看看有多好笑。
從成品圖中可以看到，原PO家中的鬆獅做成羊毛氈後，竟秒變身成博美犬，而可愛的短腿貓做成羊毛氈後，也被眾人笑虧「把貓做成了蜜袋鼯」，還原度相當低的作品讓飼主氣喊「這到底是什麼離譜店家？鬆獅犬博美犬傻傻分不清楚」。
根據TVBS詢問飼主洪小姐，她直言業者也有花時間去做，因此比起退費問題，更生氣的是商家不給修改的態度「修改就要錢，我覺得這有點不合理」。而消保官則表示，客製化商品，業者就有義務要依約給付，若沒有符合約定的品質，則依照民法有修補義務，或者消費者可請求減少價金；店家則未針對此事給予回覆。（編輯：鍾怡婷）