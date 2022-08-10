他吹冷氣「溫度跳到9度」！一開蓋傻眼求救：整台被凍住
夏天到了，不少人家中開冷氣消暑，因此如何保養冷氣也是常見的煩惱，對此就有一名網友透露，他近期發現家中的冷氣竟然整台結冰，一打開全是白茫茫的冰面，溫度更是直接掉到9度，讓他相當傻眼，貼文曝光後，不少網友搖頭建議：「這樣還不換，光是電錢就夠你買新的了！」
該名網友昨（9）日在臉書「爆廢公社公開版」貼文，他表示家中冷氣竟整台結冰，溫度遙控器瘋狂亂掉，溫度還一度跳到9度，一掀開裡頭都是白色的整片冰面，讓他崩潰求救：「請問冷氣結冰是什麼問題？」
貼文一出，網友紛紛留言分析，應該是冷媒不足又或是冷氣太髒，「多數冷媒不足」、「不是太髒就是冷媒不足了」、「應該是冷媒沒了」、「不是太髒就是冷媒不足，你先清潔濾網跟冷氣的鰭片」、「應該是風扇太髒，冷空氣送不出來，導致冷排結冰」、「風鼓卡滿灰塵，導致風量不足，冷氣散不出去，導致鰭片結冰」。
也有網友建議，「先不討論結冰，要不要換一台冷氣了」、「18年夠本了，修了浪費錢」、「這樣還不換，光是電錢就夠你買新的了」、「你吹三年，新冷氣電費都回本了，吃電怪獸」、「的確是可以考慮換一台了」、「93年出廠的用到現在夠本了，換一台變頻的吧」。（編輯：賴禹妡）