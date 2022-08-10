吃前先運動！店家推「腳踏車發電」製刨冰 客：更美味了
夏日炎炎，來一碗刨冰消暑解熱，總是讓人感到幸福又開心，不過日本有一剉冰店家以另類的方式讓客人「先流汗再吃刨冰」，體驗過的客人都紛紛笑說：「覺得剉冰更美味了！」
根據外媒報導，這間冰店其實是位在日本埼玉縣川口市一間叫做「阿佐美や」的行動餐車，店家在寒冷的冬天販售熱呼呼的烤地瓜，炎熱的夏季就開賣清涼消暑的剉冰，不過店家可不只是單純付錢就能買到冰而已，他們最特別的地方，就是在餐車前擺了一台「發電腳踏車」，並將腳踏車連結到刨冰機上，顧客只要踩踩腳踏車，就可以折抵50元日幣（新台幣大約11元）的冰錢！
這種「先流汗後享受」的概念果然引起許多民眾的熱議，其實顧客只需踩腳踏車大約1分鐘，就可以製作出一碗清涼的刨冰，既環保又有趣，讓不少顧客覺得相當新奇，即使踩的喘吁吁或是汗流浹背，還是有許多民眾紛紛上門體驗。一名50歲的男性顧客還笑說：「雖然踩腳踏車很累，但是努力後得到的回報讓人難忘，就覺得刨冰更加美味了！」
店家老闆村田洋子則表示，會有這樣的想法，是希望民眾「體會電的重要，經過自己『親身製作』的刨冰，也會變得更好吃」。網友則紛紛表示：「人力刨冰」、「感覺很有趣」、「小朋友一定喜歡」，現在來看一下影片吧！（編輯：陳珮瑜）