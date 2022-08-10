民視網路直播遭駭　NCC建議業者網路清洗防範

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媒體詢問，有無業者在軍演期間向NCC通報有發收資通安全事件？NCC僅表示，上週提報的相關資安事件都依照SOP處理。基礎設施與資通安全處說明，6日陸續有DDOS攻擊民視網頁，攻擊時間有長有短，有從每秒幾百萬Bits到幾千個封包的攻擊數，另外也有播出內容遭竄改的狀況，所有的相關通報都依照標準程序處理中。
不過這與超商門市、台鐵因使用中國軟體遭駭不同，NCC說明，民視可能受到頻寬攻擊，駭入者把網頁頻寬塞爆，另一種是網頁內容系統資源進行不斷連線，連線量大量提升，造成系統無法負荷，不過這兩種攻擊手法都可以透過國際、國內、電路、系統等4種防禦措施進一步排解。
NCC建議，網頁服務業者可以請提供服務的ISP業者協助，進行系統清洗，或在系統上進行waf防禦，如果是國際的IP進入頻寬，可以請ISP業者排除，以6日的攻擊來說，其實很快就排除了，很快就可以繼續提供民眾服務，依照法規如果業者受到攻擊，在1小時內便要通報，以攻擊次數為通報標準，如果是長時間的一次攻擊可僅進行一次通報，如果是斷斷續續的攻擊則要以不同事件通報。
NCC說明，從阻擋的技術性來看，提供網頁服務的公司可以去找網路保密的電信業者，像是中華電信，可以提供網路封包流量清洗的服務，其中又分為線上即時的租用，或是以月租型方式，事先洽詢電信業者，以確保網頁繼續提供服務。