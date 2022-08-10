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朋友是店員！杯裡「珍珠狂加到滿」　網：密集恐懼症發作

▲一名網友日前分享一張照片，飲料杯裡的珍珠及波霸滿到快要溢出來，引起網友熱議。（示意圖／取自photoAC）
▲一名網友日前分享一張照片，飲料杯裡的珍珠及波霸滿到快要溢出來，引起網友熱議。（示意圖／取自photoAC）

編輯中心/綜合報導

2022-08-10 17:22:56

說到台灣手搖飲的代表，絕對不能不提到紅到國外的珍珠奶茶，無論是大顆的波霸或是小顆珍珠，Q彈富有嚼勁的口感搭配香濃的茶飲，喝一口就能感受滿滿的幸福。不過有些人喜歡更有飽足感，因此會加價要求店家多放一些珍珠，就有一名網友分享一張波霸及珍珠奶茶的照片，卻讓網友看了直呼：「密集恐懼症會發作」。

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一名網友在臉書社團《爆廢公社公開版》分享一張照片，只見照片中有兩個保鮮盒，裡面分別裝滿了小顆珍珠與大顆波霸，但是仔細一看，前方還有三杯飲料，裡頭的珍珠已經滿到快要溢出來，就算是平常加價加料，也很難可以放到這麼滿，讓原PO開心地寫下：「當你的朋友是店員時」。

▲照片中三杯飲料裡加滿了珍珠以及波霸，網友看了直呼會密集恐懼症發作！（圖／翻攝自《爆廢公社公開版》）
▲照片中三杯飲料裡加滿了珍珠以及波霸，網友看了直呼會密集恐懼症發作！（圖／翻攝自《爆廢公社公開版》）
網友看了照片都紛紛驚呼：「缺這種朋友」、「珍珠吃到飽！」、「這樣午餐就解決了」、「珍珠自由」、「這種100我花的下去」、「我也好想認識裡面的店員」、「珍珠吃到爽耶」。

另外也有人表示：「密集恐懼症的人不行捏」、「太多就噁心了」、「朋友得是手搖飲老闆才行吧」、「應該無限續杯吧」、「嘴巴會痠死」、「以前以為很多很好吃，後來加了快一半，嘴巴好累」、「到底是買飲料加珍珠，還是買珍珠加飲料」。（編輯：陳珮瑜）

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