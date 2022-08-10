住飯店「5件事」永遠不要做！員工警告揭可怕內幕：很髒

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伊萬傑琳還分享，有些飯店會使用床罩，其不同於床單在於多了床裙的設計，但她提醒自身從來都不會坐在床罩上，主要是因其並非床單也不是毯子，通常不太常清洗，「清潔次數並不多，床罩大約一年清洗一次，所以不要坐在上面」，但多數高級飯店都使用床單，清洗次數較高。
伊萬傑琳說明，部分酒店和汽車旅館會鋪有地毯，但她警告大家「不要光腳走路」，建議穿著拖鞋行動。再來，她建議避免使用飯店毛巾，「我不會拿毛巾擦身體或臉，因為這些毛巾曾被數千人使用過，你永遠不知道毛巾是否有清潔乾淨」。
最後，伊萬傑琳表示，獨自旅行時絕對不要大聲說出自己的房號，通常櫃台人員會於紙上寫下號碼，再引導旅客進入電梯，絕對不會說出號碼，此舉主要是保障旅客的安全。
影片曝光後，至今已有超過75萬人次觀看，不少過來人紛紛留言認同，「同意，我也在酒店工作」、「在一家酒店工作，我是不會使用咖啡機，或酒店房間準備的杯子」、「作為前房務員，在清潔時上頭沒有給足夠的時間，來讓我們完整打掃房間」、「我作為酒店員工相當認同」。
但仍有台灣網友持不同見解，認為此說法在台灣不適用，表示「4、5星飯店的毛巾床單都經專業人士清洗消毒，也沒看過一年到頭住商旅、飯店的人得過皮膚病，但汽車旅館就另當別論了」。（編輯：陳雅雲）
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