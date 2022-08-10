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住飯店「5件事」永遠不要做！員工警告揭可怕內幕：很髒

▲國外有位飯店員工近日上傳影片，分享入住酒店「永遠不要做的5件事」，隨即引起熱烈討論。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲國外有位飯店員工近日上傳影片，分享入住酒店「永遠不要做的5件事」，隨即引起熱烈討論。（示意圖／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-08-10 18:26:29

不少人出門旅遊或工作時，會選擇到民宿、摩鐵、飯店等地住宿。對此，國外有位飯店員工近日上傳影片，分享入住酒店「永遠不要做的5件事」，隨即引起熱烈討論。

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伊萬傑琳（Evangeline）於抖音（TikTok）貼出一段影片，她分享入住飯店「永遠不要做的5件事」，提醒旅客進入飯店的注意事件。首先，她透露自己入住後，會先使用消毒紙巾清潔遙控器，強調若沒經過清潔是絕對不會使用，且房間內的玻璃杯，使用前也必定先清洗。

▲伊萬傑琳分享入住飯店「5件事」別做。（圖／翻攝TikTok@queenevangeline25）
▲伊萬傑琳分享入住飯店「5件事」別做。（圖／翻攝[email protected]
伊萬傑琳還分享，有些飯店會使用床罩，其不同於床單在於多了床裙的設計，但她提醒自身從來都不會坐在床罩上，主要是因其並非床單也不是毯子，通常不太常清洗，「清潔次數並不多，床罩大約一年清洗一次，所以不要坐在上面」，但多數高級飯店都使用床單，清洗次數較高。

伊萬傑琳說明，部分酒店和汽車旅館會鋪有地毯，但她警告大家「不要光腳走路」，建議穿著拖鞋行動。再來，她建議避免使用飯店毛巾，「我不會拿毛巾擦身體或臉，因為這些毛巾曾被數千人使用過，你永遠不知道毛巾是否有清潔乾淨」。

最後，伊萬傑琳表示，獨自旅行時絕對不要大聲說出自己的房號，通常櫃台人員會於紙上寫下號碼，再引導旅客進入電梯，絕對不會說出號碼，此舉主要是保障旅客的安全。

▲毛巾是每個人每天一定會使用的日常用品，毒理學專家招名威就表示如果毛巾超過「這天數」沒清洗，上頭的病菌量恐不少於馬桶。（示意圖／取自pixabay）
▲伊萬傑琳表示「我不會拿毛巾擦身體或臉，因為這些毛巾曾被數千人使用過，你永遠不知道毛巾是否有清潔乾淨」。（示意圖／取自pixabay）
影片曝光後，至今已有超過75萬人次觀看，不少過來人紛紛留言認同，「同意，我也在酒店工作」、「在一家酒店工作，我是不會使用咖啡機，或酒店房間準備的杯子」、「作為前房務員，在清潔時上頭沒有給足夠的時間，來讓我們完整打掃房間」、「我作為酒店員工相當認同」。

但仍有台灣網友持不同見解，認為此說法在台灣不適用，表示「4、5星飯店的毛巾床單都經專業人士清洗消毒，也沒看過一年到頭住商旅、飯店的人得過皮膚病，但汽車旅館就另當別論了」。（編輯：陳雅雲）


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