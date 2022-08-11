睡覺別吹電風扇！傷身原因曝光　「最佳上床時機」全睡錯

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李淳廉強調，如果超過24點還沒入睡，這時候就會變得特別難睡，即使睡著了也容易出現淺眠、多夢又早醒的情況，這是因為23點後經脈走到膽經，這時陽氣開始起來，即很難安心入睡，不但睡眠品質差，還影響陽氣生發，導致隔天疲勞、打瞌睡、呵欠連連，甚至影響記憶力與思考。
李淳廉就分享三種「順陰陽養臟腑的睡姿」，不僅能加速入眠又能養生。
1、睡覺時，身體平躺，將兩腳底相貼，膝蓋外擴，盡量靠近鼠膝部，雙腳如環抱，兩手放在大腿跟，膝蓋盡量下壓，如躺式盤腿，自然呼吸，很快便能入睡。
2、仰臥，自然呼吸，感覺呼吸像春風，先融化大腳趾，然後是其他腳趾，接著腳、小腿、大腿逐漸融化。如還未睡著，再從頭做。
3、 入睡快的人可右側臥，右手掌托右耳。右掌心為火，耳為水，二者形成水火即濟，在人體中形成心腎相交。久之，養心滋腎。
另外，李淳廉也說，睡覺時「房間不宜太大」，主要是為聚集陽氣，而傳統養生講究睡覺時一定要關好門窗，而夏天再熱也不要開著電風扇睡覺，「人生病很多都與此有關」，一旦開風扇、開窗戶，走的是風，風入的是筋；風入筋寒入骨，早上起來即可能臉部、身體發黃，脖子後那條筋發硬、骨頭痠痛，甚至有人開始發燒，「這就是風和寒侵入到了筋和骨頭裡的緣故，這也就是氣受傷了。」若真的忍不住開了，也要對牆吹、不可對人。（編輯：張嘉哲）