全球反詐騙組織爆12疑點！他被點名回應了　公開內幕打臉

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對此，被點名的PTT帳號「Induction」、組織成員Sammy直接發文反擊，透露「GASO的創辦人是正義感強的新加坡姑娘，被詐騙集團騙了錢又不甘只好搞個自救會，所以成立NGO跟詐欺周旋到底，我台灣本地的聯絡人，30幾歲高薪工作,，一口氣被慈善詐騙20萬美金，根本不敢跟家人提，很多人都是因為受害，不想要有下一個受害者而加入，譬如原中柬義工隊的陸隊長，自己被關進園區過知道那個有多可怕，才因此無償全職投入拐賣救援」。
對於外界質疑是否是「假的組織？」成員Sammy表示，一開始說組織沒人露面，為了澄清這件事我拉高自己與到柬埔寨同行組員生命危險露面澄清後，現在要求要看美國資料！一揭露不就又曝光另一位境外組員的身分？ 去查查緬甸亞太園區的勢力有多大好嗎？不就還好我跟杜家駒律師上節目時，直接當場把手機掏出來拗他看NGO資料佐證。Sammy痛批「溫朗東實在很缺德，平常靠嘴混口飯吃我當你是為了生活算了！事關人命還來這套！真的是很噁心」。
而也有人認為身為一個救援組織，沒人道謝就不救了似乎有違組織的根本，Sammy則回應「重點根本不在謝或不謝，我們也不追求這個，重點在於資源排擠，每一個初受困的人都表示情況危急，但就像急診室，我們也有檢傷評定，GASO在人道救援這塊全力投入的同仁數量不到十個，所以GASO今年的重心回歸打擊犯罪，只有真正蒐集完整證據抄掉一兩個園區，才有機會真正援救到連求援都無法的國人」。
Sammy強調「要知道，如果總受困國人中有2成是本來就前去執行詐騙的，那麼拯救出來的裡面可能5成是這種人，連帶讓大家對於當地受困國人的同理心頓失，所以我們不到十個人把阻止8/3之後過去的所有個案這塊交給政府、媒體及有良心的KOL，我們來做剩下的所有事，心安理得，問心無愧」。
至於日前爆料有人被騙去澎湖當水電工，結果下飛機人在柬埔寨被指控是假新聞一事，Sammy也澄清「我們的了解他是被騙去澎湖做搬運工，但同樣都由單親母親在知道兒子要去澎湖後協助辦理護照，這叫比貧富差距還嚴重的知識鴻溝，躲在象牙塔的照料裡，自以為是的覺得世上無知而辛苦的人都是活該！詐騙集團的說法作法兩三天就調整一次，前陣子流行粗工、搬家水電等等，現在已經又改了，這有什麼問題嗎? 」
貼文曝光後，不少網友紛紛推爆該篇文章「人家在救援還有一堆人要說人家假新聞，你自掏腰包去救人看看，大推這篇澄清文」、「推，做吃力不討好的事，偉大」、「我不懂為何有人會質疑真實性....推你上去」、「有些人很可悲，不願相信之事就當作假的」、「人家自掏腰包在做事，一堆鍵盤俠整天在喊假新聞，真的有夠可悲」、「不幫忙還扯後腿的人真的可以開告」。（編輯：張嘉哲）