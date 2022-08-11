機車界的汽車找到了！「刮一下噴兩萬」 三寶不能買幫QQ
台灣素有「機車王國」之稱，每到尖峰時段時，路上總是塞滿車潮，然而機車種類百百種，有電動車也有油車，昂貴的平價的選擇非常多。然而，近日就有車行老闆揭露「機車界的汽車」款式，透露三寶不能買這種車，一但只要小小撞到就要整車烤漆花費兩萬塊，引起討論。
專賣二手機車的車行老闆戴蒙在Tik Tok貼文指出「今天要介紹的是偉士牌，這種車如果要可以買，兩台可以買，就是衝刺跟春天，如果你想要新車儀式感你就可以去買新車，偉士牌全部都可以買，假設一台偉士牌是15萬，落地差不多到七、八萬就極限，不會再更低，所以說偉士牌非常保值」。
「不過偉士牌只要稍微刮到，整車重新烤漆就是兩萬塊」戴蒙老闆說「為什麼偉士牌這麼貴？最主要是他的材質都是鐵的，一般機車外面都是殼裡面有一根龍骨，不過偉士牌是全部都是鐵，所以他的烤漆會比較貴，我自己騎偉士牌已經超過10年，老偉士牌跟新偉士牌就是有一個共通點，就是牽回來當神主牌，就是騎一個儀式的！」
貼文一出，引來不少網友留言「之前住戶被刮到左邊，右邊也要烤漆不然會有色差.........朋友騎他的偉士牌停車跟在旋風水一樣，太中間不停旁邊有車不停，看到真的長見識了」、「笑瘋，老闆很懂，我朋友騎偉士牌除了地下停車場外，路邊的車格他都不停，除非很大一格，刮到烤漆都要破萬」、「但即便如此，為什麼要騎偉士牌，因為他是偉士牌！就是一種格調XD」、「三寶不能買QQ整天刮來刮去就飽了」。（編輯：張嘉哲）