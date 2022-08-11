林智堅論文抄襲延燒！台大校友揭陳明通「真實上課情況」
民進黨桃園市長參選人林智堅9日被台大認定論文抄襲、且情節嚴重，並經教務處核定撤銷其碩士學位，其指導教授陳明通也成為眾矢之的。對此，就有一名自稱修過陳明通教授的課程的台大碩士生表示，「他老人家上課內容既豐富且有料」。
該名網友在PTT回文，並貼出自己99學年度第一學期的成績單，證明自己所言不假，真的有修過陳明通教授的「本國憲法導論」，「在這邊幫明通師澄清證明他老人家上課內容既豐富且有料」，而過去板上對該課程的評價則是「只要吹捧民進黨就能得高分」。
但原PO實際上完以後發現，「平心而論，內容除了吹捧民進黨之外，還算是邏輯通順有料」，此外他還發現陳明通很讚許前民進黨主席許信良，甚至會為了許信良批評民進黨，「所以我期末就秉持著『許信良，我的超人』來寫申論題，拿到82分」，而其他沒去上課的其他高材生只聽說要吹捧民進黨，後來只拿到75分，也讓他直呼「可見明通師這堂課的評分標準是十分有鑑別性的，不像外界所傳不用去上課」。
最後，原PO也說「另外這種課就是通識課，不用太執著有沒有料，有些通識課真的可以學到很屌的東西，但你說明通師的課沒有料嗎？不能說不贊同的價值觀就是毫無意義的知識吧」，而台大碩士的確比學識好考，「因為所就比較多吼，但也不至於是學店啦」。（編輯：郭佩蓉）