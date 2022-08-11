交往5年！女友玩遊戲6個月「被網公拐跑」　他見證據淚崩

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原PO透露，女友起初都是說「我只是騙騙他裝備，有人養可以玩得比較輕鬆」，一段時間後卻突然開始聯絡不上，「Line給他都在忙秒掛，Line永遠通話中，訊息久久才讀，大概到了清晨2點才回訊息說累了，今天不聊了晚安…」，還要他不要像個恐怖情人一樣奪命連環扣，兩人為此發生多次爭吵。
直到最後，原PO打給女友終於能打通了，原以為是浪女回頭玩膩了，女友態度卻變得十分冷淡，等到兩人交往5週年時，原PO特別安排了不錯的餐廳，還買了女友想買很久的手錶當驚喜送她，「當她滿心歡喜要拍照時，發現拿的不是桌上的手機，而是一支我不知道的新手機」，原來女友手上拿的新手機正是遊戲公會贈送，且她還瞞著原PO參加網聚，原PO終於忍無可忍提分手，女友還毫無猶豫回答「好」，讓他崩潰喊：「我以為可以走到最後的感情，5年的相處，被上線不到6個月的遊戲打敗。」
貼文曝光後，不少人為原PO打抱不平，「你值得更好的」、「還好沒結婚，結婚後還這樣亂來真的會氣死」、「你應該要感到慶幸這時候分手，不然將來搞不好傻傻幫人家養孩子」、「至少是婚前出現問題，不是婚後，走心的人永遠不會承認的」、「婚前先看清楚，總比婚後再離婚的好」。（編輯：賴禹妡）