COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

交往5年！女友玩遊戲6個月「被網公拐跑」　他見證據淚崩

▲一名男網友透露，他和論及婚嫁、交往5年的女友時常因為線上遊戲爭吵。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲一名男網友透露，他和論及婚嫁、交往5年的女友時常因為線上遊戲爭吵。（示意圖／翻攝自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-08-11 09:58:11

「5年的相處，被上線不到6個月的遊戲打敗」一名男網友透露，他和論及婚嫁、交往5年的女友時常因為線上遊戲爭吵，女友不但在上頭有網公，還時常和公會裡的人聊天、聚會，連對他的態度都日漸冷淡，讓他忍無可忍提分手，難過直呼：「關在房間睡醒哭，哭累了就睡，就這樣哭了五天⋯」 。

我是廣告 請繼續往下閱讀
該名男網友昨（10）日在臉書「匿名2公社」中發文，他表示女友喜歡玩線上遊戲，也會加公會的Line，原本他都接受，還會跟著一起玩，女友卻希望在遊戲中不要公開兩人關係，還因此有了網公。 

原PO透露，女友起初都是說「我只是騙騙他裝備，有人養可以玩得比較輕鬆」，一段時間後卻突然開始聯絡不上，「Line給他都在忙秒掛，Line永遠通話中，訊息久久才讀，大概到了清晨2點才回訊息說累了，今天不聊了晚安…」，還要他不要像個恐怖情人一樣奪命連環扣，兩人為此發生多次爭吵。 

▲隨著線上遊戲盛行，虛擬寶物或遊戲幣的新型態商業模式，也衍生出了相關的法律問題。（圖／Unsplash）
▲一名男網友透露，他和論及婚嫁、交往5年的女友時常因為線上遊戲爭吵。（示意圖／Unsplash）
直到最後，原PO打給女友終於能打通了，原以為是浪女回頭玩膩了，女友態度卻變得十分冷淡，等到兩人交往5週年時，原PO特別安排了不錯的餐廳，還買了女友想買很久的手錶當驚喜送她，「當她滿心歡喜要拍照時，發現拿的不是桌上的手機，而是一支我不知道的新手機」，原來女友手上拿的新手機正是遊戲公會贈送，且她還瞞著原PO參加網聚，原PO終於忍無可忍提分手，女友還毫無猶豫回答「好」，讓他崩潰喊：「我以為可以走到最後的感情，5年的相處，被上線不到6個月的遊戲打敗。」 

貼文曝光後，不少人為原PO打抱不平，「你值得更好的」、「還好沒結婚，結婚後還這樣亂來真的會氣死」、「你應該要感到慶幸這時候分手，不然將來搞不好傻傻幫人家養孩子」、「至少是婚前出現問題，不是婚後，走心的人永遠不會承認的」、「婚前先看清楚，總比婚後再離婚的好」。（編輯：賴禹妡）   

阿嬤1個月換20男友！約會「全去水果行」　陰險套路曝光

第一次愛愛後「男友突性情大變」！妹子崩潰分手：很後悔

因為林襄分手！女友「問1句」秒爆氣　男愣：她說我膚淺

吵一次架多一款名牌包？他挖出「女友秘密」崩潰：分手吧

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀