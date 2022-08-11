林襄+峮峮「世紀合體炸裂」！37秒片網瘋傳：謝謝陳子豪
睽違2年再次舉辦的中華職棒明星賽日前順利落幕，除了出場的球員備受關注之外，由中職五隊所組的啦啦隊更是史上最大團，一共有50名女孩齊聚球場熱舞，讓入場的球迷不僅能看到精彩球賽，又可以看到甜美的活力女孩！網路上好評不斷！而近日，在YouTube以及Tik Tok上就瘋傳一段明星賽時，樂天女孩林襄以及中信兄弟啦啦隊女神峮峮合體的片段，兩人共同應援球員陳子豪的模樣，讓不少網友直接戀愛直呼「謝謝陳子豪！」引起討論。
只見該段瘋傳的影片大約為37秒，一開始畫面僅Take正在應援的林襄，隨後音樂突然播出球員「陳子豪」專屬的應援曲，中信兄弟應援團長小白也高喊「跟著峮峮一起來！」隨後林襄就賣力熱舞，跳出應援陳子豪的經典舞步。
然而原本以為只有林襄的畫面在鏡頭拉遠之後，卻赫然發現峮峮就站在林襄左前方也正在熱舞，兩人世紀同框畫面直接被球迷捕捉，不過由於原先要喊的口號「炸裂！陳子豪！一擊炸裂！陳子豪」並沒有喊到，加上林襄所屬樂天女孩，平常並不會跳炸裂舞，難得的機會，讓攝影師旁邊的觀眾忍不住喊出「應該讓林襄多炸裂一下啊！」相當逗趣。
影片曝光後，不少網友紛紛回應「無條件繼續支持陳子豪打明星賽 XD」、「子豪子豪得第一！子豪子豪我愛你！」、「這個真的是世紀同框還跳炸裂舞......太香了！」、「這就是我一直想看到的超香畫面，峮峮跟林襄合體」、「哇賽！兩人合體畫面太好看，而且還是炸裂舞」、「陳子豪恭喜獲得永久明星賽席次，謝謝XD」、「陳子豪應該可以再戰十年XD」。（編輯：張嘉哲）