電梯裡受文化衝擊！外國媽「1句話」　秒曝東西教育差異

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原PO說，美國人是樂於和陌生人互動的民族，就算在小小大樓電梯裡等候的數十秒鐘，都有可能出現一段意想不到的對話或是一次有趣的文化觀察，「那天，我在電梯裡，進來了一對白人母子。媽媽對我微笑，我也報以微笑，三四歲模樣的小男孩好奇地望著我，我朝他揮揮手」，這時，白人媽媽問了兒子「你想不想打聲招呼（Would you like to say hi）」？
而小男孩視線下垂，抓住媽媽的手，靦腆的搖搖頭，這時母親溫柔地摸了摸他的金髮，接著說「沒關係（That’s OK）」，後來樓層到了，白人母親也笑著和原PO道別。
原PO表示，相較於東方父母希望孩子打招呼時，通常會說「來跟叔叔打招呼」或「沒跟叔叔打招呼？」，西方父母則是「你『要不要』跟叔叔打招呼呢？」，一個是命令或疑問，另一個是探詢與鼓勵；若孩子不想，東方父母通常會露出尷尬不失禮貌的微笑，更甚者，會轉頭輕聲勸導孩子，相反地，西方父母則笑笑地說「沒關係」，一個是慚愧和糾正，一個是認可並尊重，也讓他直呼「短短20秒、兩句話，讓我看見了東西方教育觀念的不同」。
貼文一出，掀起熱議，「謝謝你的分享，好喜歡」、「外國人的育兒態度在這方面真的是蠻值得學習的」、「我爸媽就是從小這樣對我…還會說，要面帶微笑啊，怎麼臉那麼臭」、「我也不喜歡中式教育裡面都一定要跟誰誰誰打招呼，不然就是直接罵你沒禮貌 啊小時候就記不起來稱謂啊」、「從小最討厭的是別人來我家或我去別人家，因為大人都會說沒叫人？第一次見面或久久見一次我哪知道要怎麼稱呼，叫太小聲也等於沒叫，還在想要怎麼稱呼 沒開口等於沒禮貌」。（編輯：郭佩蓉）