硝酸鹽、亞硝酸鹽致癌？陽明交大「還清白」：飯菜含最多

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陽明交大坦言，硝酸鹽及亞硝酸鹽被世界衛生組織旗下的國際癌症研究中心（International Agency for Research on Center,IARC）指出，在特定條件下對人類很可能致癌，其原因為當硝酸鹽與亞硝酸鹽伴隨含二級胺類食物如肉、魚類進入到人體內，可能生成內源性亞硝基化合物，致使增加人類致癌的可能性，但越來越多的證據也證實，硝酸鹽及亞硝酸鹽對於降低血壓、預防心血管疾病有助益。
陽明交大食品安全及健康風險評估研究所副教授林怡君的研究團隊從台灣北中南東的傳統市場、量販店、超市與餐廳調查了42類國人飲食習慣中常見含硝酸鹽及亞硝酸鹽的食物，並經過實際烹調後，分析與計算國人每天吃下的硝酸鹽及亞硝酸鹽膳食量，結果發現，台灣各年齡層民眾硝酸鹽的飲食來源主要來自十字花科小葉菜類與高麗菜類，而白米飯為亞硝酸鹽的主要來源，都遠大於加工肉品。
研究團隊經由毒理動力學模擬人體食用硝酸鹽及亞硝酸鹽後的吸收、分布、代謝與排除，並同時考慮效益與風險，發現國人在各年齡層每日飲食習慣所攝入的硝酸鹽及亞硝酸鹽具有心血管效益，對健康的風險幾乎都達到可以忽略的程度。
這項研究打破國人對於硝酸鹽與亞硝酸鹽一些似是而非的迷思，林怡君表示，飲食不應該只考慮危害而沒有想到好處，硝酸鹽與亞硝酸鹽固然有風險，但也有預防心血管疾病的好處。國際間普遍對硝酸鹽及亞硝酸鹽訂定的每日攝入安全容許量分別是3.7 mg/kg/day與0.07 mg/kg/day，但最新國際研究發現可以同時保護公眾健康又能實現心血管效益的硝酸鹽新ADI為17.2 mg/kg/day。
林怡君認為，蔬菜富含的膳食纖維、維生素與多酚類，肉品的蛋白質與礦物質是人體營養重要來源，整體來說，從研究結果來看，國人飲食習慣每天吃下硝酸鹽及亞硝酸鹽的心血管好處應大於所造成的風險。