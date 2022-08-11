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眾量級突奔戶政事務所！原因曝光　Andy：等這一刻很久了

▲知名Youtuber「眾量級CROWD」昨（10）日在頻道更新影片，標題打上「我們決定去戶政事務所」，令粉絲臆測是否要公佈喜訊。（圖／翻攝眾量級 CROWD YT）
▲知名Youtuber「眾量級CROWD」昨（10）日在頻道更新影片，標題打上「我們決定去戶政事務所」，令粉絲臆測是否要公佈喜訊。（圖／翻攝眾量級 CROWD YT）

編輯中心/綜合報導

2022-08-11 12:04:08

知名Youtuber「眾量級CROWD」由Andy老師以及家寧組成，兩人以情侶人設創立該頻道，擄獲不少粉絲，目前訂閱數也已超過214萬，昨（10）日他們突然在頻道更新影片，標題打上「我們決定去戶政事務所...」讓粉絲們相當期待小倆口是否有喜訊，不過兩人也解答，其實是受邀到高雄進行一日遊。

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家寧在結束歐洲之旅後，也回歸頻道和Andy老師繼續拍片，而最新的影片中，Andy開場先說道「我等這一刻很久了，這是我跟家寧的第一次，我們要去戶政事務所」並牽起家寧的手，正當他準備要公佈此行目的時，家寧則直接公布「一日遊」，表明並非來登記結婚。

▲（圖／翻攝眾量級 CROWD YT）
▲跟家寧第一次共同到戶政事務所，Andy也坦言「等這一刻很久了」。（圖／翻攝眾量級 CROWD YT）
眾量級表示，兩人收到高雄青年局的邀請，到高雄體驗一日遊的活動，除了享用美食飲料外，重點是參訪「戶政事務所」，體驗替準新人們設置的美麗佈景及結婚背板，甚至還有VR的實境體驗，從影片中也能看見，小倆口雖然完全沒提及有關結婚的相關話題，但互動仍是相甜蜜。

▲（圖／翻攝眾量級 CROWD YT）
▲影片中小倆口雖然完全沒提及有關結婚的相關話題，但互動仍是相甜蜜。（圖／翻攝眾量級 CROWD YT）
雖然眾量級小倆口這次到戶政事務所並未辦理登記，不過影片釋出後，網友們仍紛紛留言「好期待家寧和Andy老師結婚～ 你們真的是很配的cp」、「總有一天 一定見證到你們結婚」、「雖然沒要結婚，但祝家寧和Andy永遠幸福，一定有要有最不一樣的求婚和婚禮」、「這個梗好幾次了！但希望下次真的」、「讓人越來越期待求婚、結婚的那一刻」。（編輯：張志浩）


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