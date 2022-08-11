學校廁所傳哭聲！教官巡邏「兵籍牌突彈裂」 嚇壞秒撤退
有不少地方為靈異事件的熱門地，例如學校廁所、醫院電梯、地下室等，就有一名教官分享，某天有女學生驚喊在B2廁所，聽到詭異的女孩哭聲，於是原PO就夥同另一名教官一探究竟，沒想到剛要踏進去時，身邊傳來微弱的金屬爆裂聲，眼前景象讓他們嚇得急忙撤退。
根據原PO於《靈異公社》分享，此事發生在2014年中午，某天午休時有女學生哭著跑到學務處，說不想繼續擔任衛生糾察，詢問過後得知，她在B2廁所評分時，突然從鏡子內看到身後有人經過，但回頭卻不見人影，更隨即傳來女孩微弱的哭泣聲。原PO趕緊安慰女學生，可能是有失戀的同學躲在廁所哭，要她別多做聯想，但會幫忙更換評分區域。
之後為了確保學生安全，原PO夥同另一名教官前去查看，結果對方在路上忍不住表示「學長，那棟樓真的怪怪的」，原來之前夜間值班巡邏時，電梯不管怎麼按，總是在B2開啟，十分詭異及嚇人。
隨後當他們到了B2，強忍恐懼走到位在最裡面的廁所，看起來是一片寂靜，因此他們壯膽大喊「有人在嗎？快出來！」正當原PO左腳踏到廁所門前，準備進去查看時，軍服上的兵籍名牌突然發出微弱的金屬爆裂聲，接著名牌彈射到他面前一步之遙的地上，兩人當場嚇壞。
原PO進一步解釋，軍服上雖有很多配件，但都有內扣扣住，且名牌上就有2個，要說剛好掉落也不是不可能，但不太可能2個同時掉落，還彈射出去，且正好就在他剛站到廁所門口的那瞬間。兩人心想也許是有神秘力量阻止他們進去，於是互相點頭交換眼神後，立刻搭電梯回到學務處。（編輯：鍾怡婷）