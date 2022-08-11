反中國抵制！經部提撥2億推食品促銷計畫、布建國際市場

台灣加工食品近2成輸往中國市場，為協助業者快速因應，經濟部祭出「台灣食品全球GO」計畫，將從拓銷面、輔導面及金融面等3大面向，協助食品加工業者因應中國限制進口所帶來的影響。
經濟部指出，在拓銷方面，規劃在東南亞、東北亞、歐洲與北美地區共13個國家的購物中心及超市，舉辦全球食品連環購、全球糕餅節等實體活動，並與韓國、新加坡當地最大電商平台合作辦理台灣食品專區促銷，搭配產品發表會與記者會，廣邀各國通路商、媒體參加，以線上線下共同行銷、密集大量曝光方式，推升台灣食品在國際消費市場的話題聲量，提高買氣與熱度。
上述一系列實體及線上拓銷活動，預期將觸達國外消費者5萬人次，採購台灣糕餅、飲料、乾拌麵、果乾等逾千項產品，估計將有2000家食品加工廠商受惠。
在輔導措施方面，經濟部鼓勵食品業者與國際通路商合作辦理海外促銷活動，提供業者上架電商平台、製作數位內容及影片等行銷費用的補助或優惠。另外，也提供業者為出口市場所需辦理國際食品認證標章如ISO22000、HACCP、SQF等輔導措施。
此外，經濟部表示，目前已將陸續辦理一系列國內食品活動，包括台北食品暨伴手禮國際博覽會、米食盒餐節實體展會、幸福婚宴嘉年華等設立活動專區。
此外，經濟部提到，受影響企業如有資金需求，可向經濟部中小企業處申請舊有貸款展延、營運資金及振興資金貸款及利息減免。
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