被騙到柬埔寨！前任媽急求「救我兒子」 她拒絕遭嗆台女
柬埔寨詐騙事件近日頻傳，已經有越來越多受害者以及受害者家屬現身分享經驗，甚至有在柬埔寨的台商也出面喊話「別再妄想柬埔寨能夠賺大錢！」引起高度關注話題。然而就有一名女網友分享自己跟前任分手之後，對方媽媽最近突然打來表示「兒子被騙到柬埔寨，希望能夠協助營救」，沒想到她拒絕後，卻遭到前任朋友痛罵是「台女」，讓她相當無奈。
一名女網友在「Dcard」貼文指出「我前男友是個不太上進的男生，後面我跟他分手了，結果這幾天，他父母打電話跟我說他護照那些不見了，臉書從7月初就沒有更新了，而他最好的朋友也是一樣，甚至LINE直接整個消失」。
「後來去問了他最好的朋友的朋友，結果真的被騙去柬埔寨」女網友表示，然後他父母好像在籌錢，甚至叫我去找他，前任的朋友也說「妳身為他之前愛人應該要幫忙」但我因為害怕，說不要並拒絕，結果被說「我台女、我不幫忙自己人」讓她無奈的說「可是光想到去柬埔寨好可怕…… 如果是你們會因為想要救人去嗎？」
貼文一出，網友紛紛回應「瘋了嗎？當然不可能去啊，不要再情緒勒索了他的朋友們！」、「千萬不要去！誰說曾經是愛人就一定要幫忙，那你父母呢？你身邊其他擔心你的朋友呢？他們說台女不幫忙充其量只是情緒勒索，而且你拒絕也不代表你有錯，不要因為一時心軟答應」、「千萬不要答應啊女孩！好好保護自己！」、「你該做的是封鎖他父母和朋友的帳號，都前任了還想怎樣啊」、「關妳什麼事情？ 少拿這種說法勒索別人」、「請封鎖他們所有聯絡方式，父母自己教小孩自己想辦法」。（編輯：張嘉哲）