女兒暑假狂滑手機！爸出招「帶去工地」 3天後結局跪了
隨著科技不斷發展，現代人手一支智慧型手機早已見怪不怪，但也導致許多人沉迷於3C產品。對此，大陸就有位爸爸分享，暑假期間女兒整天都在滑手機，他隨即想出辦法，帶著女兒到工地體驗工作，沒想到3天後結局逆轉。
據陸媒《山東商報》報導，大陸安徽淮南有位爸爸最近相當苦惱，表示女兒在暑假期間總是離不開手機，而他最終想出一個妙招，決定在大熱天帶著女兒一起到工地工作，讓女兒體驗搬磚和清理環境等工作。
這名爸爸表示，女兒第一天相當有幹勁，但到了第二天工作態度消極不少，等到了第三天，女兒在高溫下工作4小時終於受不了，忍不住向父親求饒，而女兒回家一洗完澡，馬上開始用功讀書。該名爸爸解釋，主要是想透過帶女兒體驗工地工作，進而理解生活不容易之處，但爸爸最後也忍不住笑說，雖然女兒開始認真唸書，但不知道可以堅持多久。
消息傳出後，隨即引發不少大陸網友大讚，「還是很有成效，值得提倡仿效」、「我以前也是不想上學，我媽讓我在暑假時去打工，結果我哭了回來說想讀書了」；但也有人持相反意見，認為「為什麼要吃這無意義的苦？其他那麼多方式…浪費時間真的」、「感覺沒啥意義，體驗幾天就能認真讀書了？」（編輯：陳雅雲）